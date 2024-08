"Que Sánchez evitara, con su silencio, decir la verdad puede ser relevante, en un sentido u otro"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de agosto de 2024.

No hay nada como tener que dar la fecha cada día. como para darte cuenta de que, para bien o para mal, el tiempo pasa de forma inexorable.

De hecho, nos ha llamado la atención ese estudio científico de la Unoversidad de Stanford que viene a negar esa idea generalizada de que los seres humanos vamos envejeciendo cada día un poquito. Cosa que puede parecer lógica, y que en parte es verdad.

Pero lo que viene a confirmar ese estudio es que, en realidad, lo de envejecer no es una cosa lineal sino que hay dos grandes escalones en la vida donde a uno se le remueven las células y los metabolismos y pega hay un bajoncito bueno hasta el siguiente bajón.

Y esos dos momentos de la vida serían primero, cuando cumplimos 40 años y luego cuando cumplimos 60 años.

Así que eso de que hay "crisis de los 40” haberla hayla y parece que podría tener una explicación biológica.

Para que vean ustedes la de cosas que descubre uno gracias a los científicos que se pasan el día analizando nuestra células y nuestras proteínas.

Velezuela: ¿Dónde están las actas?

Bueno, si yo le cuento cuál es la gran noticia de las últimas horas en el ámbito internacional seguramente usted no se va a caer de espaldas.

Seguramente no le va a pillar muy de sorpresasi yo le digo que el Tribuanal Supremo de Venezuela, presidido por una chavista confesa, ha avalado el fraude de Nicolás Maduro.

Claro, que se podía esperar de doña Caryslia Rodríguez una señora a la que Maduro colocó de presidenta del Supremo el pasado mes de enero... como ya colocó a su amigo Elvis Amoroso al frente del Consejo Nacional Electoral, el mismo que estuvo boicoteando la inscripción de los candidatos de la oposición hasta el último segundo.

Esto lo que viene a demostrar es que Venezuela va a acabar como Cuba, cosa que es normal porque Cuba lleva mucho tiempo asesorando al chavismo en el arte de ser una dictadura.

Y dice el Supremo chavista que Maduro ganó las elecciones, tras peritar el material electoral. Pero lo cierto es que no han enseñado las actas.

Con lo cual la comunidad internacional está como estaba. Pero, oiga, lo de colocar a amigos en los tribunales de Justicia para que sentencian lo que a ti te conviene eso es gloria bendita y no queremos hacer ninguna comparación odiosa esta mañana, de verdad.

Cupo fiscal catalán

A todo esto si a usted le está comiendo el ansia viva por saber cómo marcha lo del cupo fiscal para Cataluña. Si María Jesús Montero ha dado nuevas pistas en su juego de adivinanzas.

Ya le adelanto yo que, de momento, el horno se haestropeado hasta nueva orden y ya no está para adivinanzas. De hecho, la polvareda creada por la ministra de Hacienda al marear la perdiz asegurando que no será un concierto económico ha ido a más. Y ahora lo que tenemos es a los ministros del Gobierno casi que pidiendo perdón a Esquerra por haber osado decir que eso 'no' será un concierto económico… y prometiéndoles, de verdad de la buena, que el PSOE cumplirá al 100% con lo que firmó con los separatistas.

De verdad, que no se enfaden que no se hagan mala sangre

Vamos, ¿se nota que son rehenes del separatismo o no se nota que son rehenes del separatismo?

Un día salen a marear con adivinanzas para tranquilizar, falsamente, al conjunto de la sociedad española con que no habrá privilegios pero la falsedad les dura unas horas. Lo que tarda Esquerra en recordarles que les puede dejar caer en el Congreso.

Pedro Sánchez

Así que, si les parece, ahora nos entretenemos un poco con ese nuevo vodevil pero es que resulta que hoy el que vuelve a ser protagonista, por los problemas judiciales de su entorno familiar, es Pedro Sánchez.

Y suponemos que será muy a su pesar, porque este viernes el presidente del gobierno visualizaba un día como muy amable, no? con visita a La Pal,a, para interesarse por los afectados por el volcán y además se va a dignar finalmente a dedicar unos minutos al presidente canario, Fernando Clavijo que llevaba días pidiéndole por favor una reunión para hablar de la crisis migratoria.

Vamos, un día para vender la idea de que el presidente se preocupa por los problemas de la gente y del país, y tal y cual así como le gusta a Moncloa Producciones SL.

El problema es que en las últimas horas el que se ha vuelto a cruzar en el camino de Sánchez, para amargarle este fin de semana es el juez Peinado.

El juez que investiga a Begoña Gómez por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias ha emitido una resolución que viene a ser otro revés para la defensa y, sobre todo, para el orgullo de Sánchez.

Porque el juez se ha negado a vetar el acceso a las imágenes de la famosa declaración de Sánchez en la Moncloa a cuenta de los presuntos trapicheos de su mujer.

Ya a Sánchez le sentó a cuerno quemado que el juez se presentará en Moncloa a tomarle declaración como testigo y que le grabase con una cámara y ahora lo que ha decidido Peinado es que esas imágenes sí pueden y deben estar en manos de las partes.

¿Qué quería la defensa de Sánchez y la propia Fiscalía (si es que ahora mismo se diferencian en algo)? Pues que el juez guardara esas imágenes en un cajón, bajo el argumento de que como Sánchez se negó a declarar… y no dijo nada…. Pues si no dijo nada es que como si no hubiera habido declaración. Hagamos como si Sánchez nunca hubiese sido interrogado por un juez.

Lo que pasa es que el juez no es de esa opinión. ¿Qué viene a decir Peinado en su resolución?

Pues que las partes sí tienen derecho a tener una copia de todos los documentos que han formado parte de las diligencias. Incluida la declaración e Sánchez, por más que se negara a declarar.

Porque, según Peinado, el silencio del presidente “permite dar lugar a la formación de inferencias, que en su caso, en conjunto con otros elementos, pueden llevar a la conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios bien, en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal”.

Este rollo que Peinado ha escrito en jueciñol. traducido viene a ser que no es baladí que el presidente, teniendo la oportunidad de contestar a las preguntas, no lo hiciera. Porque un testigo, si declara, tiene que decir la verdad por ley pero Sánchez también tenía derecho a no declarar en contra de un pariente directo como es su mujer.

Y ese hecho que Sánchez evitara, con su silencio, decir la verdad puede ser relevante, en un sentido u otro.

Así que las partes van a tener las imágenes de Sánchez diciéndole al juez que no piensa declarar… y, como suele ser habitual, se cuestión de tiempo que esas imágenes sean filtradas a los medios para disgusto de un presidente que, acuérdense, nada más salir de aquella “no declaración” estaba con Peinado que fumaba en pipa…

Pues si a Sánchez le tocó en el orgullo que toda España viese la parafernalia e un juez entrando en Moncloa para tomarle declaración por los problemas judiciales de su mujer investigada que empiecen a circular por ahí las imágenes de lo que pasó allí dentro, con él, delante del juez le tienen que tener con la mandíbula bastante tensa.

Disgusto que se suma, como decimos, a los desvelos por sacar adelante el cupo catalán sin que el conjunto de España se ponga en pie de guerra por ese ruptura del principio de solidaridad pero tratando de no quitarle hierro a ese privilegio, porque si no los dueños parlamentarios de Sánchez, lo que le tienen cogido por el chantaje al que él mismo se ha querido someter pues que esos dueños no se enfaden.

Con lo cual, en las últimas horas, como hemos escuchado, Moncloa sólo ha sabido decirle a Moncloa. “Hoy quédate callada y te pongas a jugar a las adivinanzas con el cupo con eso de oro parece, concierto no es” y sacar a un par de ministros a agachen la cabeza en público en señal de perdón y de respeto hacia Esquerra Republicana y la soberanía fiscal que el PSOE firmó para Cataluña con tal de seguir en Moncloa.

Con lo cual, lo que queda es la misma sensación de siempre: este gobierno es experto en jugar con las palabras, en decir una cosa y la contraria.. para, al final, atreverse, por H o por B, a hacer lo que parecía imposible que pudiera hacer.

Y muchas veces, violentando o llevando al límite las costuras de nuestro ordenamiento jurídico.

El cupo fiscal para Cataluña es la última gran polémica en la que se ha visto envuelto el gobierno, desde que decidió conservar el poder a toda costa, aunque eso supusiera convertir al PSOE en la oficina de intereses del separatismo en Madrid.

Y, claro, eso tiene el coste de andar de escándalo en escándalo.

El informe de los Mossos

Porque aquí no se puede olvidar que hace solo dos semanas un golpista fugado de la justicia (que anunció que iba a venir a España al Parlamento catalán) se presentó, como había dicho, a pocos metros de ese parlamento dio un discurso subido a un atril con los medios de comunicación retransmitiendo el discurso y el tipo cogió y se volvió a Waterloo.

Y no hace falta ser muy malicioso para sospechar en un acuerdo con Puigdemont para que la pasividad de las fuerzas de seguridad fuese escandalosa ese día. El PSOE conseguía la presidencia de la Generalitat, Esquerra evitaba cargar con el mantra de que había dejado que detuvieran a Puigdemont y Puigdemont se quedaba sin presidencia pero tenía su momento de gloria y pataleta dejando al Estado otra vez en ridículo.

Bueno, pues el informe que los Mossos han enviado al juez del Supremo, Pablo Llarena, para explicarle cómo puede ser que no detuvieran al tipo sobre el que pesa una orden de detención ese informe no puede ser más estupefaciente.

La policía autonómica reconoce errores en el dispositivo y asume su fracaso.

Pero, además, lo hacen con una cachaza que es digno de estudio…. Le dicen al juez que no se contempló que Puigdemont pudiera fugarseporque había dicho que su idea era presentarse en el Parlament para asistir a la investidura de Illa.

Pero al mismo tiempo, confiesan que no tenían mucha idea de qué se estaba cociendo en la cámara catalana porque el presidente del Parlament, Josep Rull, no les permitió el acceso hasta el mismo día de la investidura.

Y aun así tampoco es que estuvieran muy atentos para averiguar por dónde pudiera tirar un tipo que ya había demostrado que es muy de fugarse….

De hecho, los Mossos reconocen en ese informe que, cuando Puigdemont dejó de hablar en el escenario del Arco del Triunfo justo en el que momento clave en el que se suponía que podía ir al parlament… (donde, según los propios Mossos sería más fácil detenerle… porque arrestarle en medio de la gente era un lío y tal y cual)… justo en ese momento… cogen… y el dron que estaba vigilando a Puigdemont deja de enfocarle.

Y que entre eso y que había mucha gente son sombreros de paja, que un agente se equivocó con la marca del coche en el que huyó Puigdemont y que a otro no le funcionó la radio...

No me digan ustedes que no es para que Llarena le diga a los Mossos vale, venga, campeones que ya me ha quedado claro de qué va esto.

Se diría que prefieren quedar como unos perfectos incompetentes antes que hacer su trabajo y chocar con los políticos que han manoseado a esa policía desde el primer momento.

Y la pregunta es ¿Y ahora que? ¿Qué se hace con ese cuerpo policial, qué se puede hacer con él? Porque nos consta que dentro hay grandes profesionales que están pasando mucha vergüenza pero también hay una parte del cuerpo que está absolutamente politizada y que así va a seguir.





