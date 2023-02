Por qué los hombres con barba tienen más posibilidades de ganar en una pelea: el caso de Chuck Norris

Cada mañana, Jon Uriarte trae a 'Herrera en COPE' los estudios más curiosos que podamos imaginar. En este caso, han hablado de las propiedades que puede conllevar tener barba. Según informan en el programa, "los hombres con barba tienen más posibilidades de vencer en una pelea". "Buenísimo", reaccionan todos los presentes entre risas.

Las barbas están de moda, y se ha convertido en uno de los complementos más utilizados por los hombres en lo que tiene que ver con la estética. No obstante, no todos los hombres tienen barba. De hecho, a algunos no les sale o crece lo suficiente a pesar de llegar a la edad adulta. Asimismo, parece que, tal y como dice un estudio, la barba no solo tiene una función estética sino que también puede hacer que la persona sea "más fuerte", físicamente hablando.

"Se supone que si tienes más pelo tienes más testosterona. Lo que ocurre es que alguien que tiene todos los folículos, pero se afeita, no tiene barba entonces", reflexiona Alberto Herrera. "El caso es que las caras con barba absorben, según este estudio, más energía que las que no tienen en una pelea, ahora entiendo que Chuck Norris tenga, según 'Padre de familia', esas pesadillas", informa Uriarte.

"Un buffet el hotel siempre gana dinero"

Pero no es el único estudio que ha llegado a 'Herrera en COPE'. El colaborador también ha contado como puede ser que a los hoteles les salga rentable el buffet. "Un estudio concluye que en un buffet el hotel siempre gana dinero porque nos atiborramos con los primeros platos y los más caros están al final del recorrido", cuenta Carlos Herrera en la sección 'Los de Bilbao', capitaneada por Jon Uriarte. Así ha sido demostrado en varios hoteles de Las Vegas, al estudiar el comportamiento de los clientes cuando acuden a un servicio de este tipo, y es que "nos cegamos al llegar" y al final no consumimos los platos que se encuentran más adelante, que suelen ser más caros.





Después de compartir los datos del estudio, Uriarte ha recordado un chiste de JJ Vaquero, en el que tira de humor ante este tipo de situaciones. "Cuando estéis en un hotel que el buffet desayuno cutre, yo me salgo fuera, compro un pastel de la pastelería, me meto en el buffet del hotel y lo pongo en mi mesa, la gente lo ve y lo busca por el buffet. Yo me río y ellos lo buscan, y le preguntan al camarero", cuenta Vaquero, provocando las risas en el estudio de 'Herrera en COPE'.

Después de compartir los datos del estudio, Uriarte ha recordado un chiste de JJ Vaquero, en el que tira de humor ante este tipo de situaciones. "Cuando estéis en un hotel que el buffet desayuno cutre, yo me salgo fuera, compro un pastel de la pastelería, me meto en el buffet del hotel y lo pongo en mi mesa, la gente lo ve y lo busca por el buffet. Yo me río y ellos lo buscan, y le preguntan al camarero", cuenta Vaquero, provocando las risas en el estudio de 'Herrera en COPE'.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado