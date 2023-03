¿Por qué está colapsada la Seguridad Social?: "El Ingreso Mínimo Vital se lleva el 60% de las consultas"

En las últimas semanas estamos conociendo en COPE los problemas que existen para poder hacer un trámite en la Seguridad Social a través de las denuncias de los oyentes y, también, de periodistas como Pedro García Cuartango que este martes contaba en ‘Herrera en COPE’ su “pesadilla con la Seguridad Social” ya que lleva intentando llevar a cabo un trámite “desde agosto de 2020 cuando pedí la jubilación”.

Para saber lo que está ocurriendo y saber realmente cuál es el problema, Carlos Herrera habla con Haraldo Dahlander, delegado de CSIF en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que asegura que el problema reside cuando “viene algo como el Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020, no se dota de personal suficiente para llevarlo a cabo y esto colapsa la Seguridad Social”.

Destaca el delegado del CSIF que “el Ingreso Mínimo Vital es una prestación que dos veces al año se cruza don la Agencia Tributaria, por lo que hace que suba o baje la prestación o se extinga” lo que provoca “dudas, reclamaciones y una serie de trámites para los ciudadanos”, de ahí que como denuncia Dahlander “el Ingreso Mínimo Vital se lleva el 60% de la gestión de la Seguridad Social”.

A todo ello hay que añadir que “en septiembre-octubre el personal nuevo que se ha formado termina su contrato y nos encontramos con un vacío que estamos ya negociando con el Ministerio para ver de qué forma se da continuidad a ese personal”.





La cita telefónica no es la solución





Si tan difícil es conseguir cita telefónica también es complicado para los ciudadanos la atención telefónica que como recuerda Haraldo “fue un paso previo que estableció la Seguridad Social para paliar ciertas consultas que a lo mejor no requerían una cita presencial” y matiza que “todo no puede ir por cita telefónica”.

Para el delegado del CSIF “esto no ha estado organizado adecuadamente” porque como señala “el mismo personal que atiende una cita presencial no puede atender a la vez una cita telefónica; y, entonces, se deja de atender presencialmente”. Además, señala que uno de los problemas que tiene la atención vía teléfono es que no siempre se puede dar toda la información requerida por cuestiones de privacidad.

Es por eso que afirma con rotundidad que “la atención telefónica no es la solución al problema”.