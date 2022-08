¿Por qué ha bajado el consumo de agua en los hogares? Una experta hídrica explica las claves

Los embalses españoles continúan secándose. Ahora mismo no llegan ni al 36% de su capacidad. Una situación que no se veía desde 1995. La sequía que venimos sufriendo en los últimos meses ha llevado a que cada semana pierdan un punto porcentual. Hace justo diez años el agua almacenada en nuestro país era de un 54%. Todas las cuencas hidrográficas pierden, aunque unas están mejor que otras. Los embalses del norte están soportando mejor la situación. Los del País Vasco y del Cantábrico son los que están más aliviados. En el lado opuesto: los del Guadiana y el Guadalquivir, son los que peor, con poco más del 20% de su capacidad.

Y en medio de este panorama de sequía galopante, se han conocido unos datos que llaman la atención. El consumo de agua diario de agua doméstica por habitante ha bajado 32 litros en 20 años. Es la que usamos para fregar, para ducharnos, para lavar la ropa, etc. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística, con datos actualizados hasta 2020. Para que nos hagamos una idea más concreta: si en el año 2001 un español utilizaba de media a diario 165 litros, hoy tiene suficiente con 133.

Por comunidades, las regiones donde se ha ahorrado más en el consumo de agua en 10 años son País Vasco, Andalucía, Extremadura o Cataluña. Teniendo en cuenta esos datos por comunidades solo ha aumentado el consumo en la Comunidad Valenciana y en Baleares. El caso de Navarra es muy curioso, ya que el consumo se mantiene igual en 10 años. Y, claro, el consumo está directamente ligado a la población, entonces las comunidades que más consumen son también las más pobladas, Andalucía, Cataluña, Madrid y en cuarto lugar la ComunidadValenciana.

Si hablamos de precio, hay 3 regiones con el agua claramente más barata: Castilla y León, La Rioja y Galicia. En cambio, la más cara de toda España se paga en Cataluña, con 2,63 euros el metro cúbico. Seguida de Baleares y Murcia.

Pero, ¿por qué se ha bajado el consumo de agua doméstico del agua? Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, explica el porqué: “En primer lugar, estamos consumiendo menos agua en los hogares, casi un 18% menos y luego, a nivel municipal, se está consumiendo menos agua urbana, porque se está reduciendo las pérdidas en las tuberías. Antes era muy normal que las ciudades perdiesen un 30% de agua antes de llegar a casa”. Pero Martínez señala una aclaración sobre los datos que se han ofrecido: “Este consumo urbano, junto con el industrial, se refiere tan solo al 15% del agua, sin embargo, el otro 85% está consumiendo en el regadío y eso no ha parado de aumentar. De hecho, los problemas de escasez de agua no solo son por la falta de lluvias, sino por el aumento de la demanda del regadío”.

No obstante, esto podría suponer un problema para los agricultores, algo que señala Carlos Gutiérrez, presentador del último tramo de Herrera en COPE y que Julia Martínez responde: “No hay que decirles que no pueden seguir el agua, pero sí que tienen que adaptar el regadío actual al cambio climático que está reduciendo los recursos hídricos, por no decir que nuestros manantiales están mal conservados. Por ello, tenemos que reducir la superficie de regadío en aquellos lugares donde se ha disparado por encima de lo sostenible”.