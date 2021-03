Planas, en COPE: "La sociedad española necesita puentes que nos permitan acabar con la pandemia"

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que los precios "son muy importantes para cualquier agricultor o ganadero". Pese a ello, "en muchas ocasiones la formación de precios no se produce de una forma equilibrada, sino de arriba-abajo", de modo que "no es el productor el que fija el precio, sino, en ocasiones, la distribución o la industria".

Por eso, ha manifestado que "hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta en el consumidor final". Sin embargo, "lo que no se puede es pensar que buenos alimentos pueden ser 'low cost'. Alimentos baratos es una contradicción. Hay que hablar de alimentos que valen lo que ha costado producirlos", ha dicho el ministro.

En lo que respecta a la pesca, Planas ha señalado que la Política Pesqueta Común fija unas "cuotas de lo que podemos pescar en cada una de las pesquerías" porque "no podemos pescar más de la reproducción natural biológica", por lo que hay que hacer "stocks sostenibles". "Ahora estamos con el Brexit discutiendo con los británicos cómo nos repartimos los stocks compartidos", ha dicho Planas.

PUGNA CON GARZÓN POR NUTRISCORE

En relación a los 48 mil millones de la Política Agraria Común que ha de repartir el Ministerio, Planas ha dicho que los beneficiarios tienen que ser los agricultores profesionales y familiares. "Lógicamente hay los repartos del pasado, del periodo 14-20 y anteriores, y hay mucha gente que dice que 'a mí lo que no me toques lo mío'. En ese ajuste están parte de los problemas. No comparto que la política agrícola sea una política territorial", ha dicho el ministro, que ha apostado por "explotaciones que tienen que ser rentables y que tienen que afrontar en este momento nuevos retos" como, por ejemplo, "el cambio climático".

Atendiendo a la suspensión de los aranceles de hasta el 25% que Donald Trump impuso a productos como el aceite, las aceitunas de mesa, el vino o los cítricos, Planas ha dicho que es "una excelente noticia" que "va a conducir probablemente a la resolución definitiva o a la prórroga".

"Con esto del etiquetado, del semáforo de Nutriscore, el algoritmo de cálculo está basado en conceptos y en productos diferentes. Nada que dañe la dieta mediterránea y sus productos puede ser aprobado por el Gobierno de España", ha dicho el ministro sobre el nuevo sistema Nutriscore de etiquetado frontal de alimentos que sí quiere el Ministerio de Consumo dirigido por Alberto Garzón. "Nutriscore también tiene sus defensores. De hecho, lo aplica Francia, lo aplica Bélgica, lo aplica Suiza y ahora Luxemburgo y Alemania", ha dicho Planas. "Mi opinión como ministro es que tenemos que ser como gobierno defensores de los nuestros".

LA SOCIEDAD ESTÁ MÁS POLARIZADA

En lo que respecta a la decisión de Iglesias de abandonar el Gobierno para concurrir a las elecciones madrileñas, Planas ha dicho que "es una decisión personal y política" que no juzga. "Este es un momento en que la sociedad española está, al menos nominalmente, más polarizada. Hay extremos que se significan: 'los míos, los tuyos, los nuestros, los vuestros'. Yo me siento cada día más moderado y más determinado. En estos momentos lo que necesita la sociedad española son puentes. Puentes no entre quienes pensamos del mismo modo, sino puentes que nos permitan, primero, luchar y acabar con la pandemia. El tema de la vacunación es fundamental. Y el segundo elemento, evidentemente, es lo que se refiere al momento económico y social que estamos viviendo, que es grave. Cuando pase la pandemia tendremos de nuevo que reconstruir y transformar y conseguir que esto vuelva a funcionar. Tender puentes y tener claro que lo importante es lo importante y es acabar con la pandemia y conseguir la recuperación de España. Para mí eso creo que no es agenda ni de derecha ni de izquierda ni de centro. Deberíamos ponernos de acuerdo todos los españoles en ello", ha manifestado.

En lo que se refiere al caso de corrupción Isofotón, que salpica ya a tres ministros de Pedro Sánchez, Planas ha dicho que no le preocupa. "Jamás lo he tratado, aunque en un órgano colegiado puede estar en el orden del día".

Por último, a Planas le parecería "doloroso" que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán entre en prisión ahora que la Fiscalía ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que confirme todas las condenas del caso de los ERE.