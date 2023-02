El plan que ha organizado Carlos Herrera para celebrar el Día de Andalucía: "Esta tarde"

Este martes, 28 de febrero, se celebra el Día de Andalucía. Esta es la festividad oficial de esta comunidad autónoma, que conmemora el referéndum de autonomía del año 1980. Durante el día de hoy serán muchos los actos y celebraciones que se llevarán a cabo para celebrar la cultura e identidad andaluzas. Es por esto por lo que muchos andaluces se encuentran de celebración y, los que no puedes, se envían mensajes por WhatsApp apropiados para la ocasión.

Entre ellos, está también Carlos Herrera, quien lamenta no poder celebrar el día de hoy. "Voy a vivir el día de Andalucía trabajando", comienza diciendo. No obstante, aprovechará su tarde libre para disfrutar de la festividad: "Luego, esta tarde, me iré a los toros a lo mejor". Asimismo, esto es lo que ha respondido cuando le ha preguntado de qué país sería si no fuese de España: "Si no fuese español... Me gusta mucho Francia. Estoy muy afrancesado".

Además, ha querido dedicar unas palabras a este día durante su monólogo en 'Herrera en COPE': "Es el día de Andalucía, que se celebra en este 28 de febrero porque los andaluces fuimos convocados a un referéndum que era imposible. En un principio, España iba a dar autonomía a Cataluña, País Vasco y un poco Galicia. Luego se adhiere Navarra. Pero, llegó un momento que desde Andalucía también se dijo: yo también quiero. Luego llegó el café para todos. El 4 de diciembre los andaluces salieron a la calle y se sumó el PSOE porque vio una ocasión para meter presión al Gobierno de Suárez".

"Que el PSOE trajo la autonomía a Andalucía es mentira"

"Luego llegó el referéndum con la pregunta imposible y con condiciones inverosímiles; había que sacar un 50% del censo, no de los votantes, que dijera que sí. En todos salió que sí, menos en Almería. Se consiguió que el referéndum valiese por los de Rojas Marcos que le dijeron a Suárez: si quieres nuestros votos vas a aplicar en el resultado el artículo 144 que estaba pensado para Ceuta y Melilla. Así apoyaron a Suárez en la moción de confianza. El PSOE se apuntó en ese momento. Eso de que el PSOE trajo la autonomía a Andalucía es mentira. Se sumó con mucho entusiasmo al referéndum que fue el garrafal error de UCD", agrega Herrera.

No obstante, tal y como ha señalado el comunicador, "eso es historia, como el PSOE ahora". "Seguramente volverá, antes o después, pero ahora lo que funciona es la consecuencia de un buen pacto que hubo entre el PP y Ciudadanos con el permiso de VOX que hizo que en una segunda elección arrasara Moreno Bonilla. La gente entendió que la eficacia unida a la estabilidad, el sentido común y el discurso integrador es lo que más puede valorar el grueso de la sociedad. Sobre todo cuando vienen de un periodo de auténtico descalzaperros institucional", sentencia.