El pintor Oswald Aulèstia: “No me interesa ponerme medallas, pero seguro que habrá obras mías en algún museo"

El pintor catalán Oswald Aulèstia ha estado ligado al mundo del arte toda su vida, y además ha conocido el lujo y la precariedad. El FBI lo tuvo en el punto de mira por estar en el centro de una trama internacional con sede en Barcelona y ramificaciones en EEUU, Canadá, Australia, Japón y varios países de Europa; que involucraba a marchantes y galeristas de renombre por falsificaciones de arte. Por todo ello, tuvo que pasar once meses en prisión. A día de hoy ha explicado que no sabe si habrá cuadros suyos en algún museo:“No me interesa ponerme medallas, pero seguro que habrá obras mías en algún museo”.

Esa etapa ya terminó, ahora sigue plasmando lo que sabe en sus cuadros, mientras publica el libro 'El Falsificador', un testimonio del que se considera uno de los mayores falsificadores de arte de la historia. Oswald empezó de ayudante con su padre, que era escultor: “Este don es de mi padre, tenía unas capacidades inauditas”.Además, como él dice “lo que no vale dinero no se puede falsificar”.

Para reproducir un Tápies, un Miró o un Picasso dice que lo primero es un soporte adecuado, y ni siquiera el soporte sino el tiempo que se tarda en encontrarlo:“Realmente lo que es difícil es encontrar la historia que apoye la pieza. Hacerla es relativamente fácil”.

Este pintor tardó solo tres meses en hacer cinco piezas importantes (Miró, Picasso, Chagall, Tápies y De Chirico) para un encargo del Museo de Arte Moderno de Japón: “En el momento que copias un original la pieza que tu estás haciendo no tiene ningún valor porque existe otra que es la original”. Pero, sabes ¿cómo es su arte? Pincha en audio y escucha la entrevista.