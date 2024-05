Pilar Cernuda, en COPE: "Cada vez que hablaba del Rey con su hijo, decía que era como la madrina"

La periodista Pilar Cernuda ha pasado este miércoles por 'Herrera en COPE' para presentar su nuevo libro 'Lo que yo recuerdo', una obra en la que hace un repaso de su carrera profesional junto a los mejores comunicadores y grandes referentes de la comunicación de nuestro país.

Con Carlos Herrera ha repasado algunos de los momentos más importantes de su vida, como cuando el periodista Fernando Jáuregui y ella hicieron una propuesta en Televisión Española con motivo de sus 30 años. "Dijimos de hacer una gran entrevista al Rey después de seguirle durante semanas y hacer un gran reportaje que acabe con una entrevista en la que ni él ni yo salgamos, solo él respondiendo preguntas", ha recordado. Algo que acabaron aceptando desde la televisión pública.

"Hubo mucha convivencia con él. Encontré un personaje excepcional y cada vez que hablaba de su hijo, decía que era como la madrina. Es una persona cercana, da confianza", ha apuntado. No obstante, "hay que mantener las normas, por otra parte".

Ha hablado de la figura del periodista Manu Leguineche, quien además de ser un "maestro del periodismo", también fue su pareja durante años. "Era un personaje muy peculiar, el periodismo en estado puro y luego un vasco en estado puro, en el buen y mal concepto de la palabra. Era feroz. Nos hacía jugar al mus a todos, le ganábamos y se agarraba unos cabreos monumentales, pero me enseñó la máxima del periodismo", ha confesado.

De hecho, ha admitido que fue él quien le enseñó que "el periodismo es contar una historia, hay que ir donde se cuece y hablar con los protagonistas, y lo sigo llevando a rajatabla".

También ha repasado su etapa en Nueva York antes de que muriera Franco, junto al histórico periodista Jesús Picatoste. "Nueva York fue mi todo, mi primera casa propia... en la época gloriosa de Nueva York de los grandes corresponsales, era una piña. También fue el Watergate", ha explicado. "En aquella época, triunfar en nueva York era lo más", ha agregado.

Cernuda ha confesado un episodio que vivió a su vuelta, cuando iba a morir Francisco Franco. De recuerdo le queda "El Pardo y la noche que le tienen que trasladar a La Paz", ha admitido. De hecho, años más tarde, "conocí a quien estaba con Franco cuando murió. Un ayudante suyo, militar. Años más tarden en una comida me encuentro a este señor y consigo que me cuente lo que pasó aquella noche, que lo tenía apuntado en unas hojas, minuciosamente. Me dejó hacer fotocopias, pero solo a las páginas de aquella noche. Era estremecedora", ha explicado.