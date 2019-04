La periodista Carmen Torres asegura que Sánchez le dijo a Rajoy que no iba a propiciar una moción de censura

La periodista Carmen Torres, autora del libro “Instinto de poder” sobre Pedro Sánchez, ha dicho este lunes en 'Herrera en COPE' que el dirigente “tiene claro desde muy joven” que quiere estar entre las personas que toman las decisiones de poder y no entre las que asesoran a los políticos. Sin embargo, es a partir de 2011, año en el que se queda fuera del Congreso, cuando comienza a trabajar por este propósito. Entonces se da cuenta de que su “esfuerzo no se le recompensa”, lo que hace que se “radicalice” y comience a trabajar por él y no por un proyecto de partido.

Torres ha dicho que los grandes damnificados por la acción de Pedro Sánchez son Rubalcaba, Mariano Rajoy y, en menor medida, Susana Díaz. A este respecto, ha dicho que Sánchez ya se estaba preparando para competir en las primarias cuando aún no se estaba planificando la sucesión del ex secretario general del PSOE. “Los barones se quejan a Rubalcaba de que están todos quietos y que tiene a un chico suyo haciendo campaña por él mismo”, ha señalado la periodista.

Sobre Susana Díaz, Carmen Torres ha dicho que la ex presidenta autonómica tiene que “temerlo todo” si Sánchez consigue gobernar. En caso contrario, estarán los dos “empatados”.

A este respecto, ha dicho que si Sánchez continúa en la Moncloa “no le quedará más remedio que pactar con él una salida digna” como irse a alguna institución europea o ser ministra para provocar la renovación en el PSOE andaluz, si bien ha descartado que Díaz esté boicoteando a su secretario general.

En cuanto a Rajoy, Torres ha dicho que con la negociación del 155 se acercaron posiciones entre ambos líderes, hasta el punto de que Sánchez le dijo que no iba a propiciar una moción de censura con los independentistas.

Sin embargo, ha precisado que desde 2015 tiene claro que le dan los números para gobernar con los independentistas y Podemos, “por eso se lo cargan” en el PSOE. Cuando llega la sentencia de Gürtel aprovechan para recuperar “protagonismo político”, ha desgranado, aunque no todos en el partido estaban convencidos de que iba a salir adelante.

A este respecto, la periodista ha dicho que Sánchez es un “producto de marketing magnífico” y que no siempre cumple todo lo que promete.

En cuanto a su relación con el Rey, ha dicho que está “amplificada” por ese marketing. No obstante, en Casa Real “ha gustado la ayuda que ha prestado Moncloa a modernizar la comunicación” entre el jefe de Estado y de Gobierno.

Sobre el futuro, Carmen Torres ha dicho que el objetivo de Sánchez es “pactar con Cs”, aunque si no lo logran no desaprovecharán la oportunidad de gobernar con el bloque de la moción de censura.