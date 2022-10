Pérez Triana, experto en Defensa, desvela las tres razones por las que Putin podría pulsar el botón nuclear

Rusia mantiene viva la guerra contra Ucrania pese a la resistencia de los ucranianos y conforme pasa el tiempo utiliza nuevas armas para atacar a su enemigo. Lo último es la utilización dedronescargados con misiles que les suministra Irán.

El uso de estos drones abre un abanico de hipótesis sobre la situación en la que podría encontrarse Rusia tras meses de lucha contra Ucrania en la que no está encontrando el éxito que pretendía. Una situación que analiza en ‘Herrera en COPE’Jesús Manuel Pérez Triana, analista de Seguridad y Defensa, destacando que “Irán lleva usando este tipo de drones y otro tipo de armas porque es el país de Oriente Medio que más ha apostado por los misiles balísticos y los drones de largo recorrido”.

Se trata de armas low cost en las que se ha especializado Irán distanciándose de Occidente en este camino tecnológico en el que “desarrolla cosas muy avanzadas y muy caras que ahora mismo se están replanteando en EE. UU. porque se está dando cuenta de que cada vez es todo más complejo y más caro” mientras Irán está llevando a cabo “una revolución en los asuntos militares low cost fabricando cosas muy baratas masivamente y con componentes electrónicos occidentales que se compran por Internet”, señala el analista que asegura que “no hay tecnología secreta”.

Aunque pareciera que a Rusia se “le estaban agotando los misiles por las cosas que estaba haciendo”, para Pérez Triana la conclusión es que “Rusia se estaba reservando los misiles más avanzados por el temor de que esta guerra escale, que implique a la OTAN y entonces ya no sea contra Ucrania sino contra la OTAN”. Admite que “Rusia se ha estado guardando las joyas de su corona”.

Además, Rusia ha encontrado en Irán la alternativa a un proveedor de tecnología militar de las que no sabemos las consecuencias que pueda tener ya que como advierte el experto “Irán puede aprovechar este momento para pedir algo a cambio, ya sea algún tipo de tecnología militar o algún juego geopolítico”





Uso de armas nucleares ¿una posibilidad?





No debemos olvidar la amenaza de Putin de usar armas nucleares y, en este sentido, recuerda Jesús Manuel que si “en Occidente todos los documentos dicen que las armas nucleares son unas armas de último recurso que solamente se usarán cuando haya un enemigo que amenace con usarla”, en el caso de Rusia es totalmente distinto ya que “ellos dicen que se reservan el derecho de usar armas nucleares incluso cuando tienen enfrente un enemigo que no las tiene o no las piensa usar y no las tienen encima de la mesa pero ellos se sienten amenazados, sienten que en esa pelea con armas convencionales están a punto de ver en juego la integridad de la Federación rusa, ahí entra el terreno de la ambigüedad en la que se mueve siempre la disuasión nuclear”.

Una vez que conocemos la doctrina militar rusa, Pérez Triana desvela las posibles hipótesis en las que Putin puede llegar a pulsar el botón nuclear, lo que tendría que ocurrir para que el presidente ruso lleve a cabo su amenaza:

Tiene que fracasar la opción militar.

Tiene que fracasar esta estrategia de hacer daño a las infraestructuras civiles.

Tiene que fracasar la estrategia de guerras híbridas.

Una serie de situaciones que hemos de tener en cuenta aunque Jesús Manuel señala que “a Putin le quedan todavía unos cuantos cartuchos que quemar antes de entrar en una situación en la que las armas nucleares y el botón está considerado”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado