Pedro Ruiz desvela qué le pidió Maradona a cambio de darle una camiseta firmada: "Cómo ha cambiado"

Si por algo destaca Pedro Ruiz, es por su versatilidad. Desde pequeño empezó componiendo poemas. Su sensibilidad sobre el papel le ha llevado a escribir diversos libros y traspasar su esencia a través de la radio, la televisión y el cine. El teatro no es territorio desconocido para Pedro Ruiz. Ahora, llega con ‘Mi vida es una anécdota’, una función que tendrá lugar el 14 de mayo en el Teatro Maravillas de Madrid. Una obra donde el espectador podrá sumergirse en los diferentes episodios del actor. Carlos Herrera, quien ha indagado en diferentes momentos de la vida de Ruiz, le preguntó por la petición que le hizo Maradona en uno de sus debuts. Descubre la anécdota en el siguiente audio.

Audio





Desde el secuestro de Quini hasta el premio nobel de Camilo José Cela

Tal y como ha comentado el presentador y escritor, en esta “función única” verán a un Pedro Ruiz “sereno, divertido y emocionante”. “Ahora para mí tiene un sentido hacer concordia. Creo que el culpable de tu vida no merece tanto éxito y que a este país no le cabe más problemas. Ya sé los que hay, puedo tener mi opinión, pero prefiero que la gente pase un buen rato. Al principio crees que eso no tiene mérito y con el tiempo te das cuenta de que lo tiene”, señaló el actor.

Pedro Ruiz avanzó parte de lo que veremos este próximo domingo: "Es un espectáculo de mínimos y minimalista. Estoy sólo con guitarras que toco y me acompañan cosas. Hay una pantalla estupenda que va contando las anécdotas de mi vida y las explico. Lo primero que aparece es una discusión que tengo brutal con Jordi Évole que es un 'fake' y explico lo que pasó".

Entre sus vivencias, cuenta como vivió todo el caso del secuestro de Quini, jugador del F.C. Barcelona."Cuando a Quni lo soltaron, casi pidió disculpas a los secuestradores para que no pillara la prensa, durmió en mi casa de Barcelona" relató. "Como estas cosas me han pasado muchas, las que cuentan el teatro son todas divertidas y las para odio las gandolas cuento y el público al final me puede preguntar, es un rellano para continuar porque esto lo digo, yo estoy empezando el que no está empezando está muerto" señaló.

Carlos Herrera le preguntó al actor si para alguien joven que no tenga memoria de estos episodios, "¿por qué le va a gustar lo que va a ver?", Ruiz argumentó "nunca pasa nada nuevo. Nos pasan cosas iguales a casi todos, por tanto, el espectáculo no tiene propósito decir "mira qué vida tan interesante tengo (...) no se trata eso, sino que nos demos cuenta de que al rey, a los reyes, a los presidentes, a la gente muy famosa Rocío Jurado, a Estefanía de Mónaco, a toda esta gente nos pasan las mismas cosas, lo que pasa que no se publican". Para descubrir más, visualiza el siguiente vídeo.

Vídeo





Martínez- Almeida, en COPE, a las puertas de las elecciones

Justo un rato antes de la entrevista con Pedro Ruiz, José Luis Martínez-Almeida, candidato popular por Madrid y actual alcalde de la ciudad, estuvo junto a Carlos Herrera con motivo de los próximos comicios municipales autonómicos del 28 de mayo. Para verle, puedes ver el siguiente vídeo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado