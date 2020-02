Pedro Barato (ASAJA), en COPE:“Interesa más la foto que aprobar medidas para el sector agrario”

Los líderes de las organizaciones agrarias se reúnen este martes en el Congreso de los Diputados con representantes de las fuerzas políticas para trasladar las demandas de agricultores y ganaderos. En concreto serán ASAJA, COAG y UPA las que se reunirán hoy con el PSOE para tratar de lograr una supervisión de los precios y para exigir soluciones a la crisis que atraviesa el sector.

Pedro Barato, presidente de ASAJA, se ha mostrado escéptico este martes en “Herrera en COPE” ante la convocatoria de esta cita, y después de que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, excluyeran a las organizaciones agrarias de una reunión con los sindicatos. Considera que “es una tomadura de pelo. Iglesias tiene mucho ánimo de hacerse fotos, pero a la hora de trabajar y hacer cosas por el sector agrario no tanto”. También ha tenido palabras para Pepe Álvarez, líder de UGT, quien en su momento se dirigió a los protagonistas de las manifestaciones como “terratenientes de derechas”. Para Barato “tiene un gran desconocimiento de la realidad del campo y de sus familias. Espero que rectifique”.

Barato critica la propuesta del Gobierno

Respecto a la propuesta del Gobierno de reducir las peonadas del campo para poder acceder al subsidio del PER, Pedro Barato ha asegurado que esta medida “es solo un parche. No es la solución a nuestro problema. Lo que hay que hacer es mejorar el empleo a través de los convenios colectivos. Con la bajada de peonadas se está dando respuesta a algunos compromisos que se hicieron en campaña, pero tanto subsidio no va a ayudar a la economía real”.

En cuanto a la manifestación convocada en el día de hoy en Extremadura, en la que ya se ha avisado del posible corte de más de una decena de carreteras que busca mejorar las condiciones del sector, el presidente de ASAJA señala que “vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Queremos hacer constar que estamos unidos”. Añade que “nosotros no estamos haciendo las cosas para fastidiar, la población entiende los problemas del sector agrario. Buscamos medidas concretas encima de la mesa”.

Sobre la subida del SMI, el presidente de ASAJA señala que “queremos que el impacto que ha tenido en el sector agrario, que ha supuesto un incremento del coste de salario del 35%, se aminore. Eso solo puede hacerse a través de las reducciones de las cotizaciones de la Seguridad Social, y es lo que vamos a solicitar a la ministra”. También ha tachado de irresponsabilidad el abandono del hemiciclo por parte de varios diputados en la última sesión de control del Gobierno cuando se debatía sobre agricultura.