La pedida de mano de Adrián a Tamara: "Sí, quiero", en el fondo del mar

Esto que pueden ver a continuación ocurría hace dos días, el martes 20 de abril en la ría de Aldán, en las rías baixas.

Adrián Vázquez lo tenía todo preparado para preguntar a su novia Tamara: "¿Te quieres casar conmigo?"

Para ello contó con la colaboración inestimable de su club de pesca submarina, el Club de Buceo Rias Baixas que le ayudaron a poner en el lugar adecuado, en el fondo del mar, el cofre donde además del cartel con la pregunta había todo un tesoro: fotos de ambos, réplicas de monedas de oro, plata y bronce, globos, un catalejo y una réplica de los anillos... Y, para que Tamara no sospechara, le dijeron que había ganado un premio para aprender a bucear, porque Adrián es un experto buceador y pescador, pero a Tamara no le gusta tanto el sumergirse.

Nada podía salir mal porque Adrián, como ha contado en "Herrera en COPE" llevaba planificando la pedida desde el mes de noviembre. Aún así, no faltaron los nervios ante la incertidumbre de qué diría Tamara.

"Llevaba desde noviembre del año pasado planificándolo porque el fondo del mar es precioso para poder compartirlo, pero se fue aplazando por el coronavirus, por el tiempo, pero cuando vimos que podíamos hacerlo, pues lo hicimos. Estaba muy nervioso, la respiración la controlo porque hago pesca submarina, pero ella no y se le olvido como tenía que respirar y tuvimos que subir la superficie para poder ya celebrarlo" cuenta Adrián.

Y al subir a la superficie, el Ok, el Sí que Tamara había hecho con sus dedos en el fondo se convirtió en un beso "muy grande" y un fuerte abrazo. La boda se celebrará el próximo año, "el 26 de marzo de 2022 será la boda; ya tengo una sorpresa pensada y ya no participaría yo solo sino amigos y familia" ha adelantado Adrián que ha confesado que Tamara está muy orgullosa de como le ha pedido matrimonio, pero le lanza una pequeña amenaza, "me dice que es lo más bonito que le han hecho en su vida y que algún día me matará por la vergüenza que le estoy haciendo pasar ahora".

Porque su historia se ha hecho viral y Adrián no para de contar la experiencia en los medios de comunicación.