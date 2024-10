Una pediatra da una respuesta clara sobre si hay que dejar que los niños lloren o no: "Otra cosa diferente..."

Una de las cuestiones con las que más tienen que lidiar los padres en su día a día, en cuanto a la educación de los hijos, es una inevitable: llorar. Todos los niños lloran en algún momento, desde que son bebés. En muchas situaciones, es un reclamo por una necesidad que tienen, como puede ser estar enfermos, tener hambre o estar incómodo. Esto ocurre sobre todo durante los primeros meses y años de su vida, los más delicados que hay.

Sin embargo, esto no siempre es así. Y es que, a partir de desarrollar su capacidad cognitiva, entre los 3 y los 5 años, las razones por las que pueden llorar aumentan mucho. En muchos casos, esto se debe, simplemente, a una rabieta o capricho que genera una duda importante en los padres: ¿Debo acompañarle, realmente, en ese momento en el que llora, pero también si es por algo así? La respuesta no siempre está clara, según preguntes.

Al que le han hecho esta pregunta ha sido a 'Lucía, mi pediatra', una de las pediatras más famosas en España por su papel y labor en las redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Ha sido Alberto Herrera, en Herrera en COPE, y la respuesta de Lucía no puede ser más clara y concisa al respecto.

LA RESPUESTA DE LUCÍA MI PEDIATRA: ¿HAY QUE DEJAR QUE LOS NIÑOS LLOREN?

Alberto Herrera fue al grano con Lucía: "Te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Hay que dejar que los niños lloren?". Y la respuesta de Lucía no puede ser más sincera y, sobre todo, útil. "No, por favor. Los niños lloran y siempre lloran por motivo. Y lo que necesitan esos niños tan pequeños es establecer un apego seguro, un vínculo seguro", señala la pediatra, dejando claro que no: no hay que dejar llorar a los niños.

Alamy Stock Photo Hay muchas razones por las que un niño puede estar llorando

"La única manera que tienen ellos de llamar nuestra atención y de reclamar ese amor incondicional que todo ser humano necesita, pero más, un bebé y un niño, es el llanto. Entonces, cuando los niños lloran, tenemos que acudir al llanto. Tenemos que acudir siempre. No podemos dejarles llorar, pero no es lo recomendado", continúa Lucía. En este caso, habla sobre todo de casos en los que el niño puede sufrir por algo, como puede ser hambre, dolor o sueño. Y, sobre todo, que es muy pequeño.

Por ello, 'Lucía mi pediatra' también habla de qué pasa cuando nuestro hijo, a edades tempranas, se despierta por la noche y usa el llanto para atraer a su madre. "Otra cosa diferente es que sea un niño de ya 4, 5 o 6 años, que sabes que tiene múltiples despertares, que llora para llamarte, pues tú puedes ir, por supuesto que vas, le das un besito, le das un poquito de agua, le preguntas qué le pasa, estás un ratito y luego te vas", explica.

EL PUNTO MEDIO QUE LOS PADRES DEBEN DE TENER: "QUE PIERDAN EL MIEDO"

Bien es cierto que Lucía también habla de otro componente importante, y es el punto medio. Lo más importante es que los niños pierdan el miedo y, sobre todo, ganen en autonomía. "O sea, que entre dejarlos llorar y poner la cama de la mamá al lado de la del niño hasta que el niño tenga 8 o 9 años, hay términos medios y hay muchas pautas que podemos hacer para que ese niño vaya perdiendo el miedo y al mismo tiempo vayamos estableciendo un vínculo seguro con él sin traumas", explica Lucía.

Alamy Stock Photo La relación que creamos con nuestros hijos es fundamental

Estos consejos son muy importantes, sobre todo, al recordar que es en ese período, con tan solo cinco, seis o siete años, cuando se generan algunos traumas que pueden acompañar de por vida a nuestro hijo. Para 'Lucía mi pediatra', es muy importante que, al menos, existe ese acompañamiento. Incluso en el caso de una rabieta.