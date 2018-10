Paula Echevarría: “Creo que los que critican sufren mucho”

No le falta trabajo. Acaba de estrenar Ola de Crímenes, y en la televisión nos esperan “Los Nuestros 2” mientras estudia su próxima comedia. A Paula Echevarría le llueven los proyectos profesionales mientras cosecha likes en las redes sociales.

En la gran pantalla, Paula nos sorprende con un personaje malo: “La gente no está acostumbrada a verme de mala ni a hacer acción”. Asique si querías caldo, toma dos tazas. Eso sí, hasta peleando, intenta ser buena con su compañera de reparto, Maribel Verdú. “Nos ha preparado un especialista y el 80% de la pelea somos Maribel y yo”.

Es una película de tres mujeres que asegura que “simplemente ha coincidido con este movimiento de empoderamiento femenino, pero ojalá que sirva de ejemplo para seguir apoyando a la mujer”. Son 18 años al frente de la profesión, cuyo principio recuerda con cariño. “Llegué a Madrid con un CV de haber trabajado en tiendas, pero con mucha ilusión y el nada que perder por delante”.

Le ha salido bien, porque capea perfectamente todo lo que le viene. Aunque eso de itgirl, sea una etiqueta con la que no se identifica porque confiesa que “para ir al instituto pensaba durante 1 hora qué ponerme”.

Podría triunfar en Hollywood pero “no me ha llegado un proyecto suficientemente potente como para decidir cambiar mi vida. No dejo mi casa por cualquier cosa”. Y lo dice con la firmeza de alguien que le hizo una promesa a su madre: nunca trabajaría en ningún proyecto del que no se sintiera orgullosa. “Ahora tengo doble promesa porque mi hija es muy pudorosa”.

Ella, ha cumplido. Sobre el futuro, nunca se puede prometer nada, pero si visualizar, y tiene otra imagen en su cabeza: “Me veo trabajando y teniendo fuerza. Una Concha Velasco de la vida”.

Una mujer que se hace fuerte, por fuerza mayor.