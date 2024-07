Patricia Ramírez lleva demasiado tiempo luchando. Hace seis años que hijo, Gabriel Cruz, no está con nosotros.

La madre de 'El pescaíto' se fue enterando de los detalles de lo que le pasó a su hijo por la prensa, estando en la calle...

En todo este tiempo, Patricia ha intentado encontrar consuelo y descanso. Pero hace no mucho se enteró, también por la prensa, que la persona que le arrancó a su hijo estaba manteniendo contacto con periodistas y una productora que entenían la intención de contar el caso en un 'true crime' televisivo.

Patricia ha pasado este martes por Herrera en COPE y ha recordado “el mar, lo hago porque me recuerda a él. Tengo muchos recuerdos bonitos de Gabriel. Era un niño maravilloso y le recuerdo en una piragua, las noches en la playa, cuando se metía en la cocina conmigo. Tengo tantos recuerdos bonitos de él...”

Tras el crimen de Gabriel, su madre ha recordado que “sabíamos que iba a ser un proceso largo. Por mi forma de ser no soy un mamá al uso y necestiba saber todo lo que estaba pasando. Por eso estudié la carta de derechos para blindar que el juicio no se pudiese tumbar por lo mediático que estaba siendo el caso. Fueron varios años estudiando para ayudar a los abogados y presentarnos como víctimas. Mi psicólogo detectó que en el único sitio que donde podía reconstruirme era estudiando. Por eso decidí matricularme y Criminología, Derecho y Psicología”.

Pero todo estalla cuando conoce las intenciones de una productora para rodar una serie en la que iba a partipar Ana Julia Quezada, la condenada por el asesinato de Gabriel. “Contacté con la productora y me dijeron que tenían la exclusividad con esta persona y nos daban la oportunidad de hablar. La habían dado un permiso para hacer entrevistas, de las cuales nadie nos informa. Aunque no hubiese vídeo, estaban dando voz a esta persona. Preguntamos por qué le habían dado el permiso y este año es cuando me entero que siguen queriendo hacer este proyecto y que las conversaciones con esta productora están siendo más constantes y que hay mucho dinero de por medio. Ahí es cuando le pregunto a Interior qué está pasando. Me duele y me desespera porque me parece injusto que no se nos informe y que cuando se nos informa se haga de una manera tan inadecuada”.

Patricia también ha recordado “cómo Grande-Marlaska djo que esta mujer tenía un comportamiento ejemplar. Cuando vas de frente y el Ministerio te dice que es muy buena cuando la están dando dinero en los bis a bis... según el relato que nos envía Prisiones, lo que está claro que ha utilizado las comunicaciones de forma espúrea. Me parece una locura que tal y como está recogido en el informe de la OCU llevansen tres años de contactos con la productora. Llevo seis años y todavía no se ha depurado sus cuentas y no se nos informe de esto”.

Por ello, la madre del pequeño Gabriel ha denunciado en Herrera en COPE que “parece que solo se tienen en cuenta los derechos de los agresores. Entiendo que se les dan derechos y a nosotros no se nos protege. Quieren contar la vida anterior de la detenida. Pero la versión de esta mujer contradice la versión de la productora. O nos está mintiendo esta tipa, o nos está mintiendo la productora o no están tomando todos el pelo. No entiendo nada...”

Si soy sincera, ojalá pudiera imaginar que todo esto va a pasar. Porque viendo las respuestas de la instituciones, estamos seguros que volverán a la carga”.