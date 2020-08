¿Pasará factura a Sánchez su gestión en la pandemia?

Pedro Sánchez daba este martes el pistoletazo de salida de un curso político que se presenta caliente y hacía declaración institucional que no ha dejado indiferente a nadie y que ha reabierto el debate de si su gestión en la pandemia le pasará una factura política. “Maneja muy bien la propaganda, ayer salió hora y media a no decir nada. Lavarse las manos y hacerse el estadista de pacotilla tiene un público en España”, advierte Carlos Herrera.

Lavarse las manos y hacerse el estadista de pacotilla tiene un público en España

“Mientras no se desate una suerte de rivalidad entre socios de gobierno y exista una derecha fraccionada, Sánchez tiene garantizado estar ahí, no va a ser tan fácil para los demás partidos echarle”.

La situación que vive España es “grave” y lo “lógico es que en política se mueva algo”, advierte el tertuliano de COPE, Joaquín Leguina, “pero aquí, desde el punto de vista de las encuestas no se mueve nada. Trump o Boris Johnson parece que se hunden, pero Sánchez no. La política cada vez depende más de la propaganda, así que vamos a tener Sánchez para rato”.

La política cada vez depende más de la propaganda, así que vamos a tener Sánchez para rato

OPORTUNIDAD DE LOS POPULISMOS

La narrativa del presidente del Gobierno “funciona” para muchos, explica Gloria Lomana en 'Herrera en COPE' que advierte ademas que “la mentira no está penalizando”. “Si un político ha mentido y dice algo contrario a lo que la hemeroteca le puede evidenciar, no pasa nada. Nos hemos acostumbrado y eso es la oportunidad de los populusmos”.

La mentira no está penalizando

MULETA DE PODEMOS

“Si nos centramos en analizar lo que puede ocurrir con las encuestas, no le arrendaría mucho las ganancias, es un personaje que ha reconocido que no tenía nio plan A, ha ido improvisando", señala Bieito Rubido. "Ahora ha demostrado que no tiene lioderazdo, ni plan para la reincorporación a los colegios, ni para atender a este rebrote que estaba más que anunciado. Me cuesta creer que el ciudadano normal valore a un señor con tal nivel de dejadez y de incompetencia. Portugal, Grecia y Austria lo han hecho bastante mejor que España”.

Me cuesta creer que el ciudadano normal valore a un señor con tal nivel de dejadez

LA ECONOMÍA DETERMINANTE

En su opinión el papel que juegue la economía será determinante. “Si se recupera como dicen algunos expertos, no tendrá problemas, mientras que si se deteriora, el PSOE será desalojado. La economía tiene que ver con el bienestar de las familias, desahucios, despidos ya al final eso es incuestionable”.

En cualquier caso, para Rubido “Sánchez no va a crecer en votos ni en escaños como mucho se mantendrá. Más allá de su parroquia no genera simpatía alguna en el común de los ciudadanos”.