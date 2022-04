Page, en COPE: "Confío que estemos viendo los últimos momentos del desparrame político que nació de la crisis"

Emiliano García-Page no ha dejado pasar la oportunidad de poner en valor en 'Herrera en COPE' a la ciudad de Albacete, desde donde se emite el programa de este miércoles, además de la región que preside: "En Albacete desde hace muchos años, estando de ministro Bono, se decidió crear un centro de empresas de aviación, vinculadas a propias decisiones del Gobierno. Con el Ministerio de Defensa veníamos hablando que varios elementos relacionados con la producción de armamentos y de aviación, recalaran en España. Hoy vamos a poner la primera piedra", ha explicado Page, en COPE. "Se convierte a Albacete en un centro de referencia".

El presidente castellanomanchego se ha mostrado orgulloso de la comunidad que preside y ha contrapuesto su trabajo con el de otros mandatarios a nivel regional: "Hay algunos políticos intentando ver lo que son, buscando su carné de identidad. Los que tenemos nuestra identidad clara, nos podemos dedicar a estas cosas del comer, el empleo y la economía. En los últimos años, hemos conseguido que vengan cientos de empresas extranjeras", ha presumido Page.

El potencial de Castilla-La Mancha

"Castilla-La Mancha es una región muy grande", ha destacado Page, y es que el presidente ha recordado que en su territorio "caben Bélgica, Holanda, Luxemburgo y sobran metros cuadrados. Hasta hace poco tener mucho terreno era un problema, ahora es una gran ventaja. El 80 por ciento de la alimentación eléctrica del día de mañana de toda la Comunidad de Madrid va a pasar por Castilla-La Mancha, porque ahí no hay terreno", ha destacado.

Para Page es clave la ubicación de Castilla-La Mancha: "Estamos beneficiándonos del eje atlántico, del mediterráneo y del central. Madrid es de los polos de mayor crecimiento de Europa, lo que beneficia a Toledo y Guadalajara y estamos más centrados en desarrollar más la parte este. Albacete, al margen de los vientos, tiene energía propia. Aquí se levanta mucha gente todos los días con ganas de emprender", ha presumido desde la misma ciudad.

El "centro", según Page

"Estamos en el centro en todos los sentidos", ha sido una de las frases destacadas de Page, tras lo que Herrera le ha preguntado: "¿Eso es un mensajito a alguien?", a lo que Page ha respondido que, "evidentemente", a mucha gente. "Confío que estemos viendo los últimos momentos del desparrame político que nació con la crisis del 2007", ha analizado. "No le echo la culpa a nadie, ni al 15-M. Hubo un momento que en España crecíamos desde un eje de entendimiento entre los dos grandes partidos. Se hablaba bien de llegar a acuerdos, se ponía en valor que hubiese consensos", ha recordado.

La crisis económica de finales de la primera década sería el origen de muchos de los problemas que ve Page: "En el 2007 es como si nos hubiéramos caído de un guindo. Se empezó una dispersión caótica para tener que entendernos entre dieciséis, donde la gente no vota a favor de algo, sino en contra de una cosa. Noto síntomas, siendo muy optimista, de que buena parte de las aguas que se salieron en su cauce en aquella época, poco a poco están volviendo. Y va a poder verse bien, dentro de nada, que haya grandes acuerdos. A eso llamo el centro", ha defendido el presidente socialista

La política de bloques

Page se ha mostrado muy crítico con la situación actual, llegando a afirmar que en España "hemos sustituido el bipartidismo por el frentismo de bloques, que es mucho peor. Cada uno tiene que estar mirando de reojo, el PSOE se tuvo que encargar de Podemos y ahora el PP tendrá que encargarse de Vox", ha avanzado.

Un momento en el que el público del Teatro Circo de Albacete ha aplaudido con cierta ironía ha sido cuando, en una confusión, Page ha soltado: "Yo tuve que pactar con Vox", ante la sorpresa de los presentes, ha rectificado: "Con Vox no, perdón. Obviamente, no lo hubiera hecho. Pero tampoco lo quería hacer con Podemos. Soy contrario a cualquier tipo de fanatismos, vengan de donde vengan. Lo difícil es jugar a la moderación. Me toco gobernar con Podemos, pero les fui leales, dejándoles claro que haría todo lo posible para gobernar solo", ha defendido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha afirmado que "cualquier partido mayoritario tiene que buscar la mayoría. Si pactas puedes fingir que os lleváis bien o dejar muy claro que vas a jugar a gobernar para sacar adelante los intereses de tu tierra. Yo a Podemos se lo dejé claro, no voy a gobernar para consolidaros", afirma que les dijo a los morados.

"Hay partidos a los que la gente sólo les encarga poner chinas. Unos trabajan para su chiringuito, pero realmente aquí hay partidos que con un uno por ciento mandan más que algunos con un 40, eso es una barbaridad democrática", ha terminado por criticar Emiliano García-Page en una completa entrevista realizada desde Albacete en 'Herrera en COPE'.