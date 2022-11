Paco León, en 'Herrera en COPE': “Los mejores guiones salen escuchando las historias en la calle”

Cuando se menciona al gran Paco León, todo el mundo se acuerda de sus grandes papeles y de todos los momentos que ha conseguido hacer reír a la sociedad española. Desde su primera aparición en televisión en el año 1999, en el programa de “Castillos en el aire”, de Canal Sur, “Sitcom Moncloa ¿Digame?”, de Telecinco, “Homo Zapping”, “7 Vidas”, “Aída”, … Una amplia experiencia en la pequeña y la gran pantalla. Desde pequeño, siempre se veía el más raro de su familia, tanto que llegaba a decir que tenía un perfil autista, Paco nos cuenta: “Tenía mucho mundo interior, tenía mi fantasía. Vivía en un contexto de barrio salvaje y una de las decisiones que tome bien en mi vida fue no ir al instituto de debajo de casa, sino irme a uno del centro”. “Mi hermano el militar es la oveja negra, empecé yo pero ahora es él”.

Sus comienzos fueron en un campamento para familia de guardias civiles, “El Pico del Loro”: “Ese fue mi primer trabajo, estaba de camarero pero también hacía animaciones, hacía bingos, karaokes, ...”. “Ya tenía allí a mis fans”.- Explica el actor. En 2014, se cierra una etapa para él, el 8 de junio es el último capítulo de la famosa serie “Aída”, donde interpretaba a “Luisma”, un personaje que parece ser eterno para todos los fans de la serie. El final de la serie era necesaria en algunos aspectos, así lo explica él: “Hubo un momento que era pesado, muy sacrificado”. “10 años, muchos madrugones, el personaje que te pesa, ...”. “El trabajo es el mismo, no te estimula”. “Me acuerdo con Concha Velasco que me dijo, no dejes la serie que los jóvenes no queréis el éxito”.

En 2012, crea una película que cambia la visión del cine que había hasta el momento, “Carmina o revienta”, ¿Cómo surge? Le pregunta Alberto Herrera: “Del aburrimiento, de estar haciendo Aída y de tener que inventarme actividades extraescolares y de reinventarme”. “Yo decía, esto tiene que verlo la gente, tienen que ver todas las anécdotas que tiene mi madre”. “Carmina es un soldado, es muy gamberra y como actriz es muy disciplinada”.

Paco reconoce que la mejor manera de escribir una película es escuchar a la gente hablando en la calle y deja un consejo para cuando tiene un mal día y le para todo el mundo por la calle: “Ese día no salgas”. “Yo al principio intentaba educar a la gente, pero ya no, ya me hago fotos con todos y digo a todo que sí, esto forma parte de la profesión”. “Pero, tiene más consecuencias también, lo que dices, todo tiene que ir con papel de fumar, todos opinan de ti y tienes que escucharlo todo”.

En esta nueva película, “No mires a los ojos”, el actor interpreta a Damián y explica en que consiste su personaje: “Es un tipo gris y extraño que lo echan del trabajo, monta un pollo y escapándose de ese pollo, se esconde en un armario durante una mudanza y el hombre decide vivir en ese armario espiando a la familia”. “Te tiene en tensión todo el tiempo y al hombre se le va mucho la cabeza”. Y, reconoce que disfruta más haciendo drama aunque le encanta la comedia: “Me gustan los malos”. “El asesino que he hecho en la película con Nicolas Cage también estaba muy loco”. “El inglés fatal, pero me lo pasé muy bien”. - Dice con tono de humor.