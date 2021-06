El “paciente milagro” que superó el covid gracias a un pulmón artificial: “El virus está ahí, no es mentira"

David Núñez tiene 40 años, y a día de hoy podrá seguir celebrando su cumpleaños gracias a un pulmón artificial que le salvó la vida tras contagiarse de la covid-19. Un hecho por el que los médicos lo denominan el “paciente milagro”.

David ingresó en el hospital con un cuadro muy preocupante de neumonía. Como nos cuenta el propio David en‘Herrera en COPE’: “Había estado podando en casa de mis padres y tenía algo de tos. Pensaba que era alergia porque tengo bastante. Lo que pasa es que al día siguiente, seguía igual y con dolor de cabeza por lo que decidí ir a hacerme la prueba porque mi mujer es profesora para que no hubiera problemas. Y di positivo”.

Durante unos días David siguió en casa, aislado, y se iba midiendo el oxígeno con un aparato de su hermano. Su mujer, al ver que la saturación cada vez bajaba más, insistió para que fuera al hospital de Torrelodones, a mediados de abril. Una vez allí, Núñez fue diagnosticado de neumonía bilateral severa y tuvo que ser conectado a un respirador. Pasaban los días y la salud de David empeoraba por lo que los médicos del centro contactaron con el Hospital 1 de Octubre para solicitar la conexión de su paciente a un sistema ECMO, que es un aparato que funciona como un pulmón artificial que permite la circulación de la sangre de manera extracorpórea.

33 días pasó David en la UCI hasta que el 20 de mayo fue trasladado a planta y a los pocos días pudo volver a casa donde se recupera lenta y satisfactoriamente.

Asegura David que “gracias a la mujer estamos vivos y coleando. Si no hubiera sido por ella, no sé qué hubiera sido de mí”.

Como decimos, Núñez está ya en casa recuperándose afirmando que “físicamente estoy bien, aunque muy sensible. Poco a poco voy recuperando fuerzas, movilidad. Muy despacito, muy tranquilo, descansando bastante, sin agobio y sin estrés”.

“Yo no quitaría la mascarilla hasta final del verano. Yo he tenido cuidado, nada más que me juntaba con los familiares y con mi mascarilla siempre y mira la que se lio”, así reacciona David ante el anuncio de suspender la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre a partir del próximo sábado.

Y para terminar lanza el siguiente mensaje: “El virus está ahí, no es mentira, no es un juguete que lo tiras y ya está. Está ahí”.