Un oyente de 'Herrera en COPE' desvela la surrealista llamada que le hizo el CIS: "Me colgaron diciendo..."

Antonio Naranjo hace las veces de portavoz del oyente, trayendo al programa algunos de los comentarios o testimonios de los fósforos de 'Herrera en COPE' más relevantes. En este martes, tras conocer el último CIS Naranjos ha hablado de "Tezanos y de sus encuestas, que parece ser que no tienen demasiado éxito a efectos de credibilidad. Hablan de ello Ángeles de Castilla-La Mancha, Enrique desde Cataluña e Iván de Jaén", quienes nos han llegado a contar cómo fue el contacto del CIS con uno de ellos.

Los oyentes opinan sobre el CIS

Ángeles, quien se ha puesto en contacto con el programa desde Castilla-La Mancha ha asegurado lo siguiente: "Nos quiere hacer tontos a los demás, porque no va a inclinar a... muy poca gente creo que se incline cuando él habla o cuando habla Sánchez. La gente normal que yo conozco, todos sabemos lo que vamos a votar", ha asegurado.

Por su parte, hemos podido escuchar el testimonio de Enrique quien ha planteado las siguientes preguntas: "¿Qué pasará con Tezanos si en las próximas elecciones gana Feijóo? ¿Qué pasará con ese hombre? Porque yo creo que no seguirá al cargo del CIS. ¿Qué hará? ¿Dimitirá? ¿Lo echarán? ¿Tiene alguna posibilidad de ser procesado por algún tipo de malversación o prevaricación o algo de esto?", ha terminado por plantear en 'Herrera en COPE'.

Iván y la llamada que le hizo el CIS

Finalmente, sobre este tema, Iván ha sido el último en intervenir quien, para sorpresa de todos ha confesado que el CIS le contactó para hacerle su encuesta: "Me han llamado dos veces del CIS para hacerme una encuesta. La primera, me preguntaron por dónde vivía, mi edad y a continuación me colgaron diciendo: con la edad que tiene y por dónde vive, ya sé como piensa", asegura que le dijeron, lo que ha provocado las risas en 'Herrera en COPE'.

"La segunda, hacían las mismas preguntas y no me contestaban nada, solamente directamente, me colgaron. Así el señor Tezanos puede sacar lo que le dé la gana", ha terminado por criticar. En ese momento, Antonio Naranjo ha dicho: "bueno, es verdad que hay siempre mucha polémica, ya no solo con la gestión de los datos, sino con la propia elaboración", ha apuntado.

Carlos Herrera, por su parte, ha destacado que le parece "muy bueno eso de que con la edad que usted tiene y donde vive, ya sé lo que quería". Carmelo Encinas ha señalado que a él "no me han llamado nunca del CIS, ni de ninguna encuesta", algo que ha secundado Herrera: "A mí tampoco me ha llamado".

Aun así, Jorge Bustos ha contado que en su caso sí que le contactaron para hacer una encuesta: "A mí a la puerta, me han tocado a la puerta alguna vez. Claro que les abrí. Contesté a la encuesta", ha confirmado. Por último, Naranjo ha resumido: "La verdad es que esto del CIS promete dar grandes tardes de gloria todavía y centra algunas de las polémicas políticas".