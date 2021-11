Omar Montes, en 'Herrera en COPE': "Lo he pasado realmente mal antes de tener mucho éxito"

Cuando hablamos de revelaciones musicales, se nos vienen a la cabeza muchos nombres, pero hay uno muy específico, Omar Montes. Saltó a la fama tras la publicación de las canciones Pantera, Animal, Bebe y Bandida en 2018; en el transcurso de su carrera como cantante de música urbana y flamenco, ha colaborado con diversos artistas de la escena musical, también tiene una estrecha relación con el artista, Bad Bunny. Montes, se desempeña como boxeador y artista, ha aparecido en varios programas de Telecinco como Mujeres, Hombres y Viceversa (2011) o Gran Hermano. VIP 6 (2018). A lo largo del 2018 se dio a conocer por su relación con la celebridad española, Isabel Pantoja; una relación que sería el centro de las noticias del corazón, apareciendo en numerosas revistas y programas.

El 12 de noviembre se presenta su nueva serie de Amazon Prime Video, llamada "El Principito", en formato documental que contará con cuatro capítulos, suponiendo un paso más para el cantante en su trayectoria televisiva. En ella, se tratará sobre los aspectos más relevantes de su pasado y su carrera profesional como cantante

"Creo que es bueno mostrar la otra cara de la moneda. Lo real también era que antes de tener éxito, realizaba conciertos donde acudían cuatro personas o incluso me recorría 600 km, suponiendo para mí, una pérdida de dinero. Lo he pasado realmente mal, ahora lo que véis son glorias. Todas las escenas poco recomendables para un niño, las he visto".

Sobre cómo salir de ese bucle, ha manifestado: "De ese bucle de odio, pude salir gracias al deporte. Quedé segundo de Europa en boxeo y, a raíz de ahí, al tener a mi hijo, me dediqué a la música".

Omar no tiene éxito únicamente en España, también en Latinoamérica: "La gente de latinoamérica flipa conmigo, no están acostumbrados a escuchar flamenco y al realizar pocos conciertos en el continente, me acogen con mucho cariño".