Un niño de Gerona con TEA confiesa detalles de su día a día desconocidos por muchas personas: "No lo noto"

En 'Herrera en COPE', tenemos la gran oportunidad de descubrir grandes historias. Y, detrás de cada gran historia, también hay enormes personas. Es el caso de Pau Brunet, un niño con TEA. Trastorno del Espectro Autista.

La Real Academia Española define este trastorno tal que así: "Trastornodeldesarrolloqueafectaalacomunicaciónyalainteracciónsocial,caracterizadoporpatronesdecomportamientorestringidos, repetitivosyestereotipados".

Este pequeño le ha contado a Alberto Herrera todas las claves de su día a día.

"Ser autista es una condición de vida. Solamente tendrás algunos problemillas o cosas buenas para seguir con tu vida. Por ejemplo, yo escucho cinco veces más fuerte. Puede ser agobiante", comenzaba su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Además, tiene un canal de Youtube. En él, cuenta con todo lujo de detalles sus rutinas, así como sus emociones y sentimientos.





Hay tres niveles de autismo. Pau tiene el más leve. Y a este chico tan risueño y le afecta de varias formas. "Yo no noto mi propio cuerpo, tengo que hacer movimientos para notarme. No noto que estoy lleno. Puedo comer y comer, y a veces vomito", explicó.

Además, le contaba a Alberto Herrera lo que son las estereotipias. ¿Sabías qué es? Pues si la respuesta es negativa, Pau Brunet te lo cuenta.

"Yo tengo uno que se llama aleteo. Es un poco sonoro y si lo hago frente al micrófono puede ser doloroso para algunas personas. Yo me choco las manos de alguna manera y al final me autorregulo. No cambian con el tiempo y cada autista tiene su propia estereotipia".

Este niño también le trasladó a Alberto Herrera que va a sacar un libro propio para explicar el autismo a pequeños como él. "Imagínate un mundo lleno de manzanas. Unas son ácidas, otras son más dulces. Pues yo soy una pera. Sigue siendo una fruta, pero es más dulce y tiene una forma diferente".

"No me puedo acordar de algo que viví hace 10 segundos"

¿Y cómo funciona la memoria de Pau? Pues tiene poca memoria de trabajo. Esto se traduce en que "no me puedo acordar de hace de algo 10 segundos, pero sí de lo que viví hace 2 años".





"Siempre he sido autista, aunque no lo sabía": El testimonio de Sara tras recibir un diagnóstico liberador

Recogemos otro testimonio de una persona con TEA. En este caso, fue en 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting. Hablamos con Sara Codina.

Esta chica es madre de dos gemelos y trabaja como directora de una escuela de música. De pequeña era una niña que no llamaba en exceso la atención.

¿Y por qué? Pues por su personalidad. Era tímida, educada, no se metía en problemas y estaba cómoda sin ser el centro de atención. Solía analizar el comportamiento de sus compañeros para intentar ser como ellos y encajar. Lo que al resto de los niños hacía de una forma natural, a Sara le costaba un gran esfuerzo.

A Sara le gustaba jugar sola, odiaba ir a los cumpleaños. En el colegio nunca tuvo problemas, ya que aprendió que, con sonreír, todo era más fácil. La adolescencia pasó rápido y a los 29 llegó la maternidad: dos niños gemelos.

Aunque siempre quiso ser madre, este embarazo fue todo un reto que le ha mostrado una faceta totalmente desconocida para ella.

Siempre supo que algo no iba bien. Pero no podía ponerle nombre. Padeció una depresión, ansiedad, otra depresión... Una serie de diagnósticos que no terminaban de encajar: agorafobia, hipersensibilidad acústica o TDH. Escucha aquí su relato y todos los detalles de su libro. Un libro en el que cuenta todo lo que ha vivido.

Hasta que un día dio con la clave: Tenía trastorno del Espectro Autista en grado 1, como Pau Brunet. Sara, que nunca lo sospechó, estuvo conviviendo 40 años con el autismo sin saberlo.