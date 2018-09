Francisco Franco Martínez-Bordiú: "A los españoles les importa un pito dónde está enterrado mi abuelo"

Francisco Franco Martínez-Bordiú, nieto del general Franco, ha advertido este lunes de que su familia no va a "seguir el juego" del Gobierno con la "cortina de humo" que supone la posible exhumación de su abuelo. En una entrevista exclusiva en 'Herrera en COPE', la familia del dictador ha puesto al descubierto las mentiras del Gobierno sobre este tema. "Cuando la vicepresidenta dijo que había hablado con la familia, era mentira. Dijeron también que tenían la aceptación de la Iglesia y no era verdad. Lo último que han dicho es que la familia les ha amenazado y también es mentira".

Según Franco Martínez-Bordiú, al 90% de los españoles "les importa un pito dónde está enterrado su abuelo". "Me da rabia hacer el juego al Gobierno, que lo único que quiere es crear una cortina de humo. Montan una polémica absurda", asegura. Francisco asegura que toda la familia mantiene la misma postura y que ninguno de sus miembros ve motivos para mover el cuerpo. "Si a mi abuelo le preguntasen que esto podía solucionar algo, él sería el primero que aceptaría. Pero no vamos a facilitar a que jueguen con la momia de mi abuelo. Nosotros tenemos unos derechos y vamos a llevarlos hasta el último extremo", ha asegurado.

Sobre si finalmente es exhumado, el nieto asegura que le darán un "entierro cristiano". Sin embargo, no cree que pueda ser algo inmediato. "Se han metido en un charco para hacer creer que hacen, pero no puede hacer nada. No tienen votos. Son once ministros de propaganda", ha dicho sobre el Ejecutivo de Sánchez.

Sobre el Valle de los Caídos, la familia Franco deja claro que nunca se construyó pensando en convertirlo en un mausoleo. "Mi abuelo jamás dijo que quisiera ser enterrado allí. Fue una decisión del Gobierno. El Valle de los Caídos es un monumento a la reconciliación. El objetivo era que, bajo la cruz, acoger a todos los caídos de la guerra. No era un monumento de exaltación de nada".

Por último, Francisco Franco Martínez-Bordiú ha condenado el intento de hacer borrar los cuarenta años de franquismo y los otros cuarenta de transición. "La gente joven conoce los tópicos, creados por el comunismo y la izquierda, porque se quiere cuestionar todo el orden establecido. En lugar de aprender de los errores del pasado, la generación de ahora quiere algo nuevo. Pero deben hacerlo fijándose en la realidad y no en los tópicos", ha concluido.