Nacho Abad revela el audio que confirmaría que Carlos Navarro, el 'Yoyas', es culpable de maltratar a su mujer

Esta semana se ha visto una cadáver sin cabeza y sin mano, meciéndose en el mar de una playa de Marbella. "Mucha gente pensaba que era un maniquí. Es una barbaridad", comienza analizando Nacho Abad en 'Herrera en COPE' sobre este caso.

En un principio, se pensó que esto tenía que ver con el narcotráfico. Pero, en relidad, la falta de cabeza, manos, y su herida abierta en el estómago, se hace con el objetivo de que no se identifique a la víctima. Sin cara, sin huellas dactilares y sin tatuajes, ya que parece que tenía uno en el estómago, es muy difícil de identificar.

El viernes pasado, la familia de Natalia la comienza a echar de menos. Ellos viven en Colombia y, a través de las redes sociales, ven que empiezan a colgarse vídeos del cuerpo flotando. La familia se puso en contacto con las personas que publican las imágenes para saber dónde ha sido y les parece reconocer a Natalia por su cuerpo. Entonces, llaman a la policía y dan sus datos: una mujer de 46 años, colombiana, que se dedica a trabajar en casa.

"Asimismo, informan de que ella tenía una pareja muy mala, llamado Leonel. Natalia estuvo con él unos seis meses, la había maltratado y, luego, ella se enteró de que él estaba casado con otra mujer y estaba manteniendo ambas relaciones. Ella le llegó a denunciar el pasado mes de diciembre por malos tratos y, el 21 de diciembre, le pusieron una orden de alejamiento, pero él se la ha estado saltando, por lo que se sospecha que sea el responsable de la muerte", cuenta Abad.

"Lo primero que hay que hacer es identificarla, pero hay una mujer desaparecida en Marbella y la Policía Nacional está realizando esa investigación. Leonel es un obrero que mandaba 3.000 euros mensuales, porque legalmente no se puede mandar más, y le han detenido por quebrantar una orden de alejamiento porque todavía no se le puede vincular al cuerpo. A la espera de los resultados, este hombre está detenido", informa el colaborador.

El caso de El Yoyas

Por otro lado, El Yoyas sigue a la fuga tres meses después de que se ordenase su detención. Se le condenó a seis años de cárcel, entre otras cosas por maltratar a su mujer. El día en el que se tenía que presentar en la cárcel, no apareció. Él argumenta que es inocente y que no pegó a su mujer.

No obstante, Nacho Abad comparte el audio de una conversación que el Yoyas tuvo con su hija y que contradice su supuesta inocencia: "Tu padre es una persona de verdad, de ley, honrada, una persona legal, que respeta a la mujer que tiene al lado, aunque alguna vez le haya cogido del p*** cuello", se le escucha decir al acusado. Asimismo, hay otra llamativa conversación con su suegra: "Si he cogido a tu hija por el cuello es porque se lo ha merecido la asquerosa. Y poco la cogí yo".

"Con tu hija he podido cometer un par de errores y te lo comenté. Me he podido equivocar un par de veces. He pasado un momento muy malo en mi vida y tu hija no ha sabido entenderme", agrega el acusado en la conversación con la madre de su entonces mujer. No obstante, El Yoyas sigue en busca y captura y "el informe dice que si el 3 de febrero de 2027 no ha sido detenido, será un ciudadano libre", señala Abad.