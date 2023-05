Mónica Carrillo confiesa la reacción que tuvo cuando recibió el primer chiste de Matías Prats: "A mí no"

Hace escasos días, Mónica Carrillo pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. La periodista acudió para presentar su último libro, 'El viento nos llevará'. Se trata de una recopilación de los tweets que compone en clave literaria. Una faceta con la que ha llegado a mucha gente que no ve televisión. Pero Carrillo también habló de más asuntos. Entre ellos, de la relación profesional que mantiene con Matias Prats y de cuál fue su reacción con su primer chiste. ¿Quieres saber lo que ocurrió en ese instante y qué pensó la presentadora de 'Antena 3 Noticias'? No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

Además, aseguró que "uno va cogiendo seguridad pero siempre ha habido verdad. No hay nada impostado. A mí cuando nos dicen que tenemos mucha credibilidad me hace mucha ilusión". Pero sobre todo, le gusta cuando le comentan que son queridos. "Me gusta esa confianza y que te conviertas en algo familiar. Me reconforta. Porque al final la comunicación es eso y entonces que tengamos esa complidad nosotros que se traslada al espectador y ven todas las facetas", reflexiona.

Pese a todo, la comunicadora ha asegurado que lo mejor del informativo es lo que no se ve. Lo que ocurre cuando se apaga el piloto rojo que les conecta con la audiencia cada fin de semana.

Mónica Carrillo, en 'Herrera en COPE': ''No me gusta arrepentirme de lo que no he hecho por miedo''

Su debut en la radio y cómo se cruzó la televisión en su vida son algunos de los temas que ha abordado Mónica Carrillo con Alberto Herrera. En 2006 empezó a presentar telediarios y desde 2008 con Matías Prats, especialmente en fin de semana. Un horario que le ha hecho perderse muchos eventos sociales, sobretodo cumpleaños de amigos.

Esta etapa ha estado marcada por la gran cantidad de citas electorales. Las primeras, recuerda Carrillo, fueron las griegas de 2015. Y por supuesto, la pandemia, que recuerda como una etapa oscura: ''porque te haces responsable del sentimiento de la población. Lo que vas a contar va a afectar, pero hay que ser riguroso y no dramática. Tenía que contar que había mil muertos y que no hay vacuna, más brotes''. No te pierdas la entrevista completa en el audio que tienes disponible aquí.

El cantante Joaquín Sabina le dedicó hace unos días un concierto: ''La presentadora más guapa de telediario, que además es buena escritora, cómplice y cariñosa. Me faltan los adjetivos para con Mónica Carrillo''. Una comunicadora que nos ha descubierto aspectos hasta ahora desconocidos de su día a día esta semana en 'Herrera en COPE'

¿Quieres ver la entrevista en vídeo? La tienes disponible a continuación

