Miquel Giménez señala la 'alianza' de Sánchez para expulsar al "único miembro del gobierno que le molesta"

El gobierno de España se encuentra en un difícil momento, a vueltas con las quejas del independentismo por el presunto espionaje a líderes separatistas utilizando el programa israelí conocido como Pegasus. Miquel Giménez, colaborador de 'Herrera en COPE' y buen conocedor de la realidad más allá de la pantalla independentista en Cataluña, ha analizado este lamento de partidos como ERC o JxCAT, quienes, parece que solo encuentran motivos para unirse, si es para señalar al país del que forman parte.

La Generalitat intentó espiar con Pegasus

Uno de los primeros datos que apunta Giménez es que la propia "Generalitat quiso comprar el programa Pegasus. Lo que sucede es que Israel le dijo que no, que esto se vendía solamente a los estados", algo que, como bien saben los líderes del 'procés', no se corresponde con la realidad jurídica de la comunidad autónoma de Cataluña.

Es esta misma Generalitat la que, como apunta Gimñenez, "creó el Cesicat, un organismo para espiar a catalanes que no son precisamente separatistas. La Generalitat, que en tiempos de Pujol creó los famosos 'Mortadelos', que eran unos Mossos d'Esquadra de confianza política del presidente Pujol para hacer seguimiento de todo tipo a personalidades catalanas, políticas, empresariales, periodísticas, que no estaban de acuerdo con el señor Pujol, tanto en Cataluña como cuando se desplazaban a Madrid", ha recordado el colaborador de 'Herrera en COPE'.





"Estoy de acuerdo con que esto se sabía por parte de los separatistas, no les ha pillado de nuevas", ha señalado Miquel Giménez, quien considera que toda esta polémica tiene objetivos muy claros. "Lo que pasa es que, como estos chicos estudian para mártir (parece que van a obtener matrícula), lo saben hacer muy bien", ha criticado.

El momento del independentismo y el objetivo de Sánchez

"Esto viene en un momento en el que el separatismo catalán está más separado que nunca", ha explicado Giménez. "Tanto Esquerra, como Junts, como la CUP están a matar entre ellos. Esto les viene muy bien porque así pueden volverse a unir todos contra esta España tan mala, que permite que el señor Aragonès se lleve 140.000 'pavos' al año", ha ejemplificado.

Pero es que todo este lío político, que ha provocado el viaje del ministro Bolaños a Cataluña, "es una gran escenificación consentida y yo diría que incluso, auspiciada por el propio Sánchez, para librarse quizás del único miembro de su gobierno que le molesta y que le incomoda, que es la señora Robles", ha acusado Giménez.





"A la señora Robles le tienen 'gato', tanto el señor Sánchez, como los comunistas de Podemos, como los separatistas. No olvidemos que Margarita Robles actuó mucho tiempo en Cataluña, desde su vertiente jurídica. No era especialmente popular por su adherencia a esteladas ni a nacionalismos", ha recordado Miquel Giménez, quien no ha dejado pasar la oportunidad para señalar que "el CNI es un servicio de primera magnitud que explica lo que tiene que explicar y a quien se lo tiene que explicar", en clara alusión a la comisión en la que los independentistas creen que pueden satisfacer sus deseos de conocer los secretos del Estado.

