Mikel Lejarza, en 'Herrera COPE': “Ni si quiera sé dónde están enterrados mis padres”

Fernando Rueda es especialista en informaciones clasificadas y en el complicado mundo del espionaje. Un día, decidido a contar toda la historia de la operación que cambió la banda terrorista ETA, queda con el protagonista de la misma, Mikel Lejarza, más conocido como “El Lobo”, que ha sido el agente que más tiempo ha trabajado para el servicio de inteligencia español. Estuvo infiltrado 3 años y gracias a él, se detuvieron casi a 160 personas relacionadas con el comando. Gorka, así lo conocían en la banda. Tiene dos hijos y una cara que no es la suya, se ha sometido a numerosas operaciones de cirugía para no ser reconocido porque está amenazado de muerte. Tal es la experiencia de Mikel que por eso se fijo en su historia Fernando, para escribirla de manera permanente en este libro, “Secretos de confesión”. Esta operación fue una de las hazañas más valientes e importantes que ha hecho el servicio de inteligencia español.

Fernando explica lo que ha contado en su libro: “Aquí se plasma sin ninguna duda la conservación más personal de Mikel Lejarza”. “Yo siempre le decía, Mikel, esto lo tienes que contar tú y un día me llamó y me dijo, “Fernando, este es el momento”. Por eso estas son las memorias de Mikel contadas en primera persona dentro de este libro”. Para escribir toda la vida de Mikel, el propio protagonista hizo varias gestiones: “Le dijo a sus hermanas, “¿Queréis hablar con Fernando?” Sus hermanas no han hablado en 50 años con nadie, ni si quiera por dinero”. “Y lo mejor es que no solo yo me he quedado alucinado, también se ha quedado alucinado Mikel, porque ha descubierto cosas leyendo estas páginas”.- Dice el autor.

Carlos Herrera ha tenido la oportunidad de charlar con el famoso "Lobo", que ha querido atender a la entrevista. Mikel ha explicado como ha afectado su trabajo a su vida personal: “Sigo viviendo escondido, con todas las medidas de seguridad”. “Sigo amenazado, soy el objetivo número 1 de gente de la banda. Hay algunos que están todavía por ahí”. “ETA está desactivada en forma de asesinatos, pero sigue activa y esto no se pasa tan fácil porque continúan los pensamientos”. “Dejan las armas y se dan cuenta de que ganan mucho más por la parte política, que es lo que querían”. No ha llevado una vida sencilla nunca, estar escondido, aislado, supone momentos de soledad, el mismo explica: “Hay muchos momentos en los que me he sentido muy solo, pero siempre tienes la seguridad de que te cuidan de alguna manera”. “Arrastras una familia, los problemas de la familia, … arrastras una vida muy difícil. Yo no puedo llevar una vida regular”.

50 años han pasado desde aquella infiltración y Mikel sigue precavido a todo lo que pueda pasar: “Yo voy armado, salgo de casa al garaje con la pistola en la mano por lo que pueda pasar. Cambio el recorrido, doy varias vueltas a la rotonda, ahora corro mucho peligro”. Él sabe que cada día en su vida supone un reto y asegura que está en riesgo continuo: “Si yo mañana amanezco muerto, nunca van a reconocer que ha sido ETA, EH Bildu no va a decir nosotros matamos a Mikel Lejarza, pero sigo corriendo el mismo peligro o más que antes”.