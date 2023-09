Miguel Soriano y la imagen de un abrazo a la muerte en el K2: "Recuperan su cuerpo pero ya es tarde"

Vivir la muerte a más de ocho mil metros de altura. Eso es algo que Luis Miguel Soriano, como cámara de altura, ha vivido en varias ocasiones. La última de ellas fue hace unas semanas, exactamente a 8.200 metros, en la zona de muerte del K2, la cima más peligrosa del mundo.

Soriano ha contado en 'Herrera en COPE' que es una montaña bellísima, pero también muy complicada, debido al terreno "difícil, duro y peligroso". Una zona, además, conocida como el "cuello de botella", que da acceso al lugar "más peligroso de la montaña" donde suele haber avalanchas de forma periódica y que no pueden predecirse ni controlarse.

Luis Miguel Soriano ha conquistado ya cuatro de las 14 montañas de más de ocho mil metros y en esta segunda ocasión que consigue ascender al K2, podría ser una de las experiencias más duras de su vida. La realidad es que esta tiene nombre y apellidos: Mohammad Hassan, quien falleció en el ascenso a la cumbre. Este joven de 27 años formaba parte del equipo en el que estaba trabajando. No le conocía mucho. "Como portador era muy fuerte, pero no tenía experiencia", ha contado. Tampoco tenía "preparación técnica" y tampoco contaba con "el equipo necesario para estar trabajando a ocho mil metros".





La tragedia de Mohammad Hassan a ocho mil metros de altura

Hassan estaba en un grupo distinto al de Soriano. El grupo del español partió hacia la cumbre al día siguiente al que subía el portador de 27 años. Salieron a las seis de la tarde y comenzaron la ascensión, con la suerte de no tener a nadie delante de ellos. "Bajamos hacia el campo 2, ahí empieza el mal tiempo, pero sales de esa zona de máximo peligro y aunque bajas con mal tiempo, cada vez te vas poniendo más a salvo".

Durante el ascenso por esta zona peligrosa, Soriano vio un bulto en medio de la nieve, pero en ningún momento pensó que pudiera tratarse del cuerpo sin vida de Hassan. "Cuando estás en altura, el concepto de la realidad se trastorna bastante. No estábamos muy lejos del accidente, pero no nos enteramos muy bien de lo que está ocurriendo". El grupo del español vio "un bulto" y ellos solo pensaron en saltarlo. Ha relatado conmocionado que el bulto estaba ya tapado a causa de la nieve: "Lo saltamos, seguimos para adelante y cuando cruzamos esta zona, espero un poco al grupo para seguir grabando".

Una zona en la que, además, corrían el riesgo de que pudiera caer una avalancha en cualquier momento. "No lo puedes predecir, simplemente con estar ahí te estás jugando la vida y hay que pasar rápidamente". Ya a las seis de la mañana y cuando inician el descenso, descubren que lo que habían pasado no era una bolsa. Era Hassan.

"Ya con la luz del día, puedo ver mucho mejor, me pongo al borde de la travesía para hacer una toma de este paisaje y percibo que lo que era un bulto, lo que estaba ocultando era un cuerpo y me acuerdo de Hassan", ha relatado. "Al final, un poco emocionado, lo único que puedo hacer es darle un abrazo y un último adiós, y no poder hacer nada más, era demasiado tarde", ha asegurado Soriano.

En este sentido, ha defendido que este tipo de tragedias a esta altura son complicadas. "Él cae, queda boca abajo, colgado. Además, el arnés que lleva tampoco lo lleva bien fijado y se le ocurre por las piernas y él no lleva una prenda imprescindible, que es el mono de altura. La parte de arriba se le va al cuello y se queda boca abajo, con el pecho descubierto, colgando boca abajo por la noche, a 25 grados bajo cero".

Ha defendido que, pese a las imágenes que se difundieron hace tiempo, criticando que nadie le atendió, la gente sí lo hizo. "Hacen todo lo posible, pero a esa altura todo se complica, recuperan su cuerpo, pero tardan mucho, cuando lo llevan a la repisa está en estado de shock". Hassan había pasado en torno a hora y media colgado boca abajo, con el pecho descubierto.

Su cuerpo, según ha dicho Soriano, se quedará allí hasta que puedan enviar a un equipo "muy especial" de rescate, ya que al ser una zona complicada, el peligro al que se exponen quienes van allí es inimaginable.