Miguel Ríos no puede parar de reír por lo que hace Carlos Herrera cuando viaja: "Somos un poco hipocondríacos"

El artista Miguel Ríos ha pasado este miércoles por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha confesado a Alberto Herrera algunos de sus asuntos más íntimos. El artista llevará de gira por España su emblemático concierto "Rock & Ríos", del que se cumplieron 40 años recientemente, con un calendario que incluye paradas en 14 ciudades, desde el inicio en Son Fusteret de Mallorca el 12 de agosto hasta el Navarra Arena de Pamplona el 4 de noviembre.

De hecho, a raíz de esto, el artista ha recordado los viajes que ha hecho a lo largo de toda su vida, entre ellos una de sus giras. Ha contado a Alberto Herrera que todo el mundo "ponía el aire acondicionado a tope y yo no podía sustraerme de ello". Así, ha contado que su secreto para que el frío no le afectara a las cuerdas vocales, "me ponía un pañuelo por encima de la cara y eso me permitía estar fresco, pero no dañar las cuerdas". Además, ha revelado que ha trabajado mucho "para el respeto de mi propia voz" y es "muy trabajable". En este sentido, ha agregado que "hay una gimnasia para este tipo de cosas".

Llegados a este punto, el hijo de Carlos Herrera, ha confesado lo que su padre suele llevar en sus viajes y que nunca olvida en casa.





"¿Sabes que el jefe de este programa, Carlos Herrera, lleva una farmacia móvil?", ha confesado Alberto Herrera.

Una premisa que ha despertado las risas del artista, quien rápidamente ha asegurado: "Somos un poco hipocondriacos, sobre todo porque la voz porque la voz no depende de un signo externo. De pronto empiezas a tener, todo te va a la garganta y si tienes que hablar... Yo por ejemplo dos veces a la semana tengo una foniatra con la que voy trabajando y así puedo mantener un poco el tonismo de la voz", ha concluido.

Miguel Ríos recuerda la época más exitosa de 'Rock & Ríos': “Ese disco aglutinaba un momento histórico”

Miguel Ríos ha logrado todo lo que un niño rockero sueña: ha llenado estadios con miles de personas, ha logrado ser la mayor figura del rock en su país y ha sido número uno en medio mundo codeándose con sus mayores ídolos en la música.

¿Cuál fue el primero momento en el que se enamoró de una canción? “Cuando yo era un chiquillo se oía mucho en la placeta de mi barrio. Esta canción la oí en mi casa y me pareció una cosa fabulosa”. Pero, ¿de qué canción habla Miguel Ríos? Maruzzella de Renato Carosone.

Sus grandes ventas le han permitido ser cantante de rock y volver al rock duro. Durante los primeros cuatro años contó con Phillips Hipavox para realizar su trabajo: “No tenía ni idea del negocio y no sabía que significaba este oficio, ni las posibilidades que podía haber para vivir de la música”. Además, ha reconocido que “sin industria no podríamos funcionar y sin música no habría industria”