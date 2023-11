Michavila asegura que la extrapolación de la encuesta para el Defensor del Pueblo es "un delirio estadístico"

"Nosotros no presentamos ninguna cifra en números absolutos y tampoco aparece en el propio Informe del defensor del Pueblo. Es un delirio estadístico". Así se lo ha explicado Narciso Michavila, presidente de GAD3, a Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', con quien ha abordado las cifras extrapoladas de la encuesta presentada en el Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia.

El presidente de GAD3 ha subrayado que la dinámica de la encuesta "no está hecha para sacar números absolutos porque no encajan con la realidad social. La mayoría de los casos se realizaron entre los años 60 y 70, donde no "había curas suficientes en España para cometer tantos delitos". De hecho, ha explicado, que esta encuesta es "muy esperanzadora, porque pese a que siga habiendo delitos, la propia Iglesia se está defendiendo contra ello y la propia Iglesia —la organización más grande y con más realidades que hay en España— los delitos de abuso no llegan ni al 1%". de hecho, "sin lugar a dudas, ha insistido Michavila, "es bueno que se conozcan todos los datos de la encuesta, porque el trabajo del defensor del Pueblo ha sido muy profesional y demuestra también el gran trabajo de prevención que ha hecho la Iglesia".

Este mismo estudio sobre abusos, ha profundizado, "si se hubiera hecho en cualquier otra organización con miles y miles de personas, también habrían aflorado santos y villanos". Esta revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Asimismo, la encuesta de GAD3 también concluye que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13 % que la agresión se registró en el ámbito religioso.

En su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria este 20 de noviembre, el cardenal Juan José Omella manifestó "el dolor y el malestar" que han sufrido los obispos "ante la difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación, realizada por algunos medios de comunicación". El presidente de la CEE apuntó que estas cifras "salen a partir de un dato de una encuesta llevada a cabo por la firma GAD3 y publicada en el Informe del Defensor del Pueblo". Ante ello, quiso expresar su "intensa decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de los resultados presentados de dicha encuesta".

Por otro lado, respecto a los pactos políticos, ha subrayado que "en la medida que el Gobierno vaya tomando decisiones crecerá la indignación de una mayoría social", ha asegurado hablando sobre las encuestas electorales tras la apuesta del PSOE por la amnistía de los independentistas catalanes y tras la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo del partido de Carles Puigdemont.

"Esta va a ser una legislatura con mucha participación ciudadana. Las manifestaciones que estamos viviendo no son contra siglas, sino contra decisiones. Estas manifestaciones están siendo masivas y habrá que ir viendo si se traducen en cambios de Gobierno, dependerá de las sucesivas cesiones de Sánchez", ha explicado. "Si ahora hubiera elecciones lo primero que debería aclararse es el papel de la derecha, porque en los últimos comicios hubo miedo a un Gobierno con VOX en la Presidencia. Si la derecha sigue pensando que cuando más se radicalice va a convencer a una mayoría social... se equivocan. Este año hay elecciones en Galicia, en el País Vasco y Europeas y se van a interpretar en clave nacional. Ahí veremos cuál es la estrategia de los dos partidos de derechas, PP y VOX".