Michael Bublé, en 'Herrera en COPE': “La música es simplemente una parte de mi esencia”

Es uno de los cantantes más conocidos del panorama musical.Michael Bublé lleva veinte años sobre los escenarios y acaba de presentar su undécimo álbum. Se titula 'Higher' y sus tres primeros temas están inspirados en el amor por su familia. Para el resto del disco, la tónica común sigue siendo el amor, como ha avanzado en 'Herrera en COPE'.

El artista, que ha estado charlando con Alberto Herrera, ha confirmado que su nuevo disco recuerda un poco al trabajo de chef. Una analogía que le dio el productor del álbum, como ha confesado: “Me dijo: '¿Sabes Mike? Este disco me recuerda a un chef. Uno que ama cocinar comida, pero que ama aún más a la gente para la que está cocinando”.

Un disco que, según ha afirmado, ha cocinado para las “millones de personas en todo el planeta que rezaron por mí y mi familia cuando estábamos pasando por el peor horror imaginable”. Una experiencia de la que, afortunadamente, se ha recuperado, gracias al apoyo de muchos. Durante ese tiempo, ha explicado, no escuchó música durante años: “Paré. Simplemente creo que no quise escuchar ni ver. Estaba bastante roto. No quería ni volver a cantar nunca más”.

Sin embargo, contó con el apoyo de personas que son muy especiales para él. Gente como el humorista Russell Peters, Peter Kay, Elton John o Ed Sheeran. Personas a las que está muy agradecido ya que, como ha dicho, “esas cosas realmente te cambian la vida”. Tanto que le dieron fuerzas para volver a componer y cantar. Y recordarle que, como él mismo afirma, “la música es simplemente una parte de mi esencia”.

Con 'Higher', además, también demuestra lo importante que es dejarse el alma en hacer un buen disco. Algo que tiene muy claro y que le impide sacar un tema del que no esté completamente seguro. No obstante, esto no ha pasado en este álbum, donde, “por primera vez en mi carrera siento que ejecuté perfectamente cada canción”.