El meteorólogo Maldonado anticipa por qué esta Feria de Abril veremos cosas que no se han visto "en 60 años"

La sequía, nuestro talón de Aquiles

La predicción del tiempo viene marcada por ausencia de lluvias en la mayoría del territorio peninsular. Según ha apuntado el meteorólogo en ‘Herrera en COPE’, se avecina una borrasca por el frente Cantábrico que ha definido como “un frente de chichi nabo”. “En Galicia, puede llover con cierta velocidad, pero nada más. En el resto del Cantábrico, poca cosa y puede extenderse a puntos de Castilla y León e incluso puede llegar entre hoy y mañana hasta la zona centro, es decir, cuadrante del noroeste, puede verse beneficiado por alguna lluvia, puede llegar incluso a Andalucía.“

Maldonado ha citado un refrán con el que luego ha dado pie a hablar de la sequía: “Nunca llueve a gusto de todos”. "Confiemos en que no perdamos la esperanza de que pueda llover todavía en lo que queda de primavera. Carlos Herrera le dijo a Maldonado que “Aunque hay quienes miran los registros, la sequía que estamos viviendo en el territorio peninsular no se vivía desde hacía 60 años”. Aunque el meteorólogo le matizó diciendo “En los años 90 ha habido periodos de 2-3 años que no ha llovido prácticamente. Sequías, sí ha habido. Y yo que procedo de familia de campo por parte de mis abuelos, recuerdo que lloraba porque no había pastos ni posibilidad de riegos ni nada”.

Maldonado ha hecho una crítica en referencia a esta problemática: “No comprendo por qué quitan los pantanos porque, que quiten los pantanos con la poca agua que cae, me parece un disparate”. Asimismo, el meteorólogo ha adelantado que “Esta semana no hay agua, si hay queda en el noroeste de la península, Cataluña y parte de Aragón. Están viviendo una sequía gorda”.

“La sequía está siendo generalizada, exceptuando como decías, Galicia y alguna que otra zona del noroeste, Castilla y León. La mayor parte de España tienen una sequía brutal y ya, pues se han perdido cantidad seria, están ya desechas muchas zonas del sureste. Mérida, Badajoz, Sevilla… Todo el sureste peninsular tiene el cereal prácticamente perdido” ha señalado el meteorólogo en ‘Herrera en COPE’.





Los ‘looks’ para ir de punta en blanco en esta Feria de Abril

La fiesta dará el pistoletazo de salida el próximo domingo 23 de abril en la capital andaluza y concluirá el sábado 29. Una semana en la que Sevilla vibrará con uno de sus mayores festejos. Por eso, si vas a la Feria de Abril y quieres ir perfecto para la ocasión, esto te interesa. Hace unos días, Goyo Gónzalez en ‘Herrera en COPE’ ha apuntado los ‘outfits’ que serán tendencia en el icónico evento de la capital andaluza. El colaborador ha detallado la vestimenta idónea tanto para mujer como para los caballeros. Si aún no tienes pensado que ponerte, escucha el siguiente audio.

Carlos Herrera pone el foco en la actualidad

Más allá de la Feria de Abril, el director y presentador de 'Herrera en COPE' ha analizado los últimos acontecimientos que han marcado la actualidad. En su monólogo de las ocho de la mañana, Carlos Herrera ha hablado sobre el pleno del Congreso en el que se aprobó la reforma de la ley del 'Solo Sí es Sí' y el nuevo barómetro del CIS de Tezanos. Si quieres escucharlo al completo, visualiza el siguiente vídeo.