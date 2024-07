El meteorólogo Jorge Olcina pone fecha al fin de la ola de calor en España: "Va a ocurrir"

El meteorólogo Jorge Olcina pasa este jueves con los micrófonos de 'Herrera en COPE' y, con él, hablamos sobre la ola de calor que se está extendiendo por toda España.

Al comienzo de su intervención, nos ha contado que llama desde Alicante y ahí no tienen temperaturas tan altas.

Sin embargo, la humedad hace "que por las noches se pueda dormir muy mal". Llevamos ya un tercio del verano y, con esto, nos preguntamos si vamos a tener una época del año más caluroso de lo habitual. Responde Olcina que "hemos estado teniendo un verano muy llevadero y temperaturas que no habían subido mucho, salvo días muy puntuales. Pero las buenas noticias no duran mucho. Esta segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto nos están hablando de semanas de calor".





Este fin de semana, explica, el calor nos dará una tregua. Entrará un pequeño frente. Pero será un espejismo porque "la próxima semana vuelve el calor con intensidad. A partir de ahora, salvo en el litoral cantábrico, en el resto de España y los dos archipiélagos hará calor".

Mañana es el día álgido de esta ola de calor y se desplaza "hasta el sábado los registros máximos que se pueden alcanzar en el litoral mediterráneo. Eso es lo que va a ocurrir". No te pierdas la entrevista completa en el siguiente audio.

¿Y cuáles son las horas más calurosas del día? Indica que son entre las 14:00?h y las 17:00?h. "En ese periodo, la temperatura alcanza su máximo. Estamos también en el momento del año en el que la graduación ultravioleta es más intensa. Así que, precaución".

Pero mucho cuidado con las noches, porque regresan las noches tropicales. Dice el experto que se extienden a gran parte del país. Es el rasgo "de los veranos ibéricos. Están siendo de este tipo. Lo peor es que las noches están siendo continuamente calurosas. No bajamos de esos veinte grados. Y, en los próximos días, no bajaremos de 24-25 grados. Eso hace muy poco soportable la noche. Si estamos próximos al mar, la humedad te come".

Recuerda, por otra parte, que "el estar nublado nos crea la sensación de que no hace tanto sol. Y no. Por tanto, precaución. Y en cuanto a temperaturas, cuando hay capas de nubes bajas, la sensación de bochorno es muy alta".

Por último, explica que los modelos meteorológicos para las dos próximas semanas hablan de un calor muy persistente. "De momento, nos estábamos librando, pero ahora se abre la puerta al calor intenso que nos va a durar varias semanas. Parece que este año no va a refrescar tanto y las estadísticas darán certeza a estas previsiones. Parece que, lo que queda de julio y agosto, sí va a ser caluroso", concluye.

La AEMET alerta de un verano más cálido de lo normal: ¿cómo afecta el calor a nuestro cerebro?

Ya lo advertía Olcina. Este verano sufriremos especialmente el calor. Pero...¿cómo afectan las altas temperaturas a nuestro cerebro? Aunque no lo parezca, existe una clara relación entre el calor y la agresividad. De hecho, estudios reflejan que los días con más calor se producen más asesinatos, agresiones o incluso episodios de violencia. ¿Por qué ocurre esto?

Javier Quintero es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor y señala a COPE que cuando el calor afecta a nuestro cerebro, también puede afectar, por lo tanto, a nuestra conducta.

"Por un lado, produce un aumento del estrés fisiológico", apunta. El calor "altera nuestro equilibrio y produce un agotamiento físico, pero también un agotamiento mental y esto, evidentemente, puede afectar a nuestra capacidad de gestionar las emociones y también aumentar nuestra irritabilidad", explica el psiquiatra.

Por otro lado, al perder líquido a causa del calor, se produce un proceso de deshidratación, que al final "afecta negativamente al funcionamiento cognitivo". Explica que cuando estamos deshidratados, "nos cuesta más procesar la información y aumentarnos nuestra susceptibilidad para estar más irritables o incluso más agresivos".