Llega la ola de calor y no duda a la hora de hacer esto en la playa de Santander: "La gente quejándose"

Desde este miércoles se vive en la península una situación de aviso a una quincena de provincias de la mitad sur, además de Teruel, Navarra y La Rioja por las altas temperaturas. Ante esta situación, viendo la gran cantidad de quejas que se acumulan de los calurosos, esta joven se graba desde la playa del Sardinero, en Santander, y no tiene miedo a las represalias.

En muchos lugares de España ya están viviendo temperaturas por encima de los 35 grados, sobre todo en buena parte del interior de la mitad sur y en zonas del medio Ebro. Más crítica ha sido la situación en puntos del Guadalquivir, así como en otros valles atlánticos de la parte más austral de la península.

La situación se recrudece este jueves. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, activa la alerta por riesgo de incendios forestales y por altas temperaturas en gran parte del país.

Según AEMET, las zonas más afectadas serán la mitad sur y el cuadrante noreste de la Península, donde se espera que desde este jueves se superen de forma bastante generalizada los 38ºC, alcanzando los 40-42ºC en zonas de los valles del Guadiana, del Tajo y del Ebro; e incluso los 42-44ºC en el valle del Guadalquivir.

El día álgido de este episodio será el viernes, cuando los valores superiores a los 40ºC puedan darse de forma más extensa en las zonas anteriormente citadas. En la meseta norte y en Baleares, en especial en el interior de Mallorca, aunque no se cumplan los criterios de ola de calor, se esperan temperaturas elevadas, alcanzándose los 36-38ºC.

A partir del sábado es probable una masa de aire atlántica más fresca dé lugar a un descenso moderado de las temperaturas en la vertiente atlántica peninsular. Sin embargo, aún se alcanzarán los 36-38 ºC en la mitad sur peninsular y se podría llegar a los 40ºC en el valle del Guadalquivir.

Las temperaturas mínimas también serán elevadas durante este episodio, en el que no bajarán de los 24ºC en amplias zonas del sureste y, de forma más puntual, en otras áreas de la mitad sur peninsular y depresiones del noreste, principalmente durante el viernes y el sábado.

Durante el domingo se prevé que el descenso térmico iniciado el sábado en la vertiente atlántica se traslade al resto de la Península y a Baleares, pudiendo ser localmente notable. Aunque aún habrá temperaturas elevadas en zonas de la mitad sur y tercio este peninsular, ya no se cumplirán los criterios por los que se ha emitido este aviso de ola de calor.

En la playa de Santander

El pronóstico meteorológico de este jueves en Santander prevé un aumento de la nubosidad para, finalmente, acabar con un escenario nuboso en la ciudad cántabra. Un escenario que lleva a una joven a hacer esta afirmación en un vídeo mientras está frente a la playa del Sardinero.

No es para menos, mientras gran parte de España se enfrenta a temperaturas infernales. En Cantabria no habrá demasiados cambios con respecto a las temperaturas de las jornadas anteriores, oscilando entre los 24 grados de máxima y los 18 de mínima. Quién no sentiría envidia de esta situación.