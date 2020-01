El mensaje de Herrera a Sánchez y a las “lumbreras de ministros” tras su último desplante al Rey

Carlos Herrera ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez y a las “lumbreras de ministros” tras el último desplante al Rey al no acudir a Zarzuela para comunicar su Gabinete al completo, y hacerlo por teléfono. El comunicador ha advertido de la posibilidad de enfrentarnos a más desaires a Felipe VI en la ceremonia de jura o promesa que se va a celebrar este lunes. Para Herrera, es de mal gusto y de poca delicadeza no haber acudido al despacho del Rey, como suele ser habitual, para comunicar los nombres de los ministros.

“Hoy toman posesión los ministros, y esperemos que lo hagan sin numeritos y con el respeto que se le debe al jefe del Estado, aunque claro, respeto el que no ha tenido Sánchez. Sánchez va filtrando los nombres a la prensa... Hombre, yo me imagino que antes de filtrar un nombre a la prensa llamaría al Rey por teléfono. Quiero imaginar. Porque no ha tenido ni la delicadeza de ir a Zarzuela y sentarse delante de él, en el despacho de Felipe VI, que antes fue el de Juan Carlos I, y decirle: 'Aquí está el tesoro. Aquí están las lumbreras que he pillado para hacer un Gobierno”, ha comenzado diciendo con ironía Herrera.

“No, no. Se lo dijo por teléfono. 'Oiga, que ya que el que quedaba, el de justicia, que he encontrado a uno. Estaba buscando uno igual de sectario que la que tenía antes y no va mal para ir en barco'. Pero bueno, ahí lo tenemos”, ha concluido el comunicador.

Hoy he prometido ante el Rey el cargo de presidente del Gobierno. Ilusión, trabajo y diálogo para ganar el futuro de nuestro país. Sigamos haciendo avanzar a España desde valores progresistas, sin dejar a nadie atrás, poniendo a las personas en el centro de la política. pic.twitter.com/sz9iiKNLnW — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2020

LOS DESPLANTES DE SÁNCHEZ AL REY

Esta ausencia a un acto protocolario no es la primera y se suma a otras como la entrega del Premio Cervantes, los Princesa de Asturias o los Princesa de Gerona.

También fue muy sonada la falta de puntualidad en el despacho de verano con Felipe VI en el Palacio de Marivent. El Rey tuvo que esperar durante más de 50 minutos al presidente del Gobierno, un hecho inusual que, unidos a otros errores de protocolo, han elevado la mala imagen de Sánchez y su pretensión de protagonismo continuo.

El reciente viaje a Cuba de los Reyes también se enmarca dentro de los gestos negativos que ha tenido el presidente con el monarca. Por no hablar de la exclusión del jefe del Estado de la Cumbre del Cambio Climático de Madrid.

Como decimos, un cúmulo de acciones que demuestran el afán protagonista de Pedro Sánchez y, ahora, con un gobierno de coalición con los republicanos de Unidas Podemos, ponen de relieve los desplantes a la institución monárquica.