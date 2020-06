El mensaje de Herrera a los que se manifestaron en Madrid contra el racismo sin mantener las distancias

Miles de personas -3.000, según la Policía- se manifestaron este domingo en Madrid en protesta por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, víctima de la violencia policial en ese país. Lo que en principio había sido convocado como una concentración frente a la sede de la embajada estadounidense en España, en la calle Serrano, se convirtió después en una manifestación que recorrió esta vía hasta la Puerta de Alcalá y desde allí hasta Sol.

Pese a que los organizadores hicieron sucesivos llamamientos a mantener la distancia de seguridad por el posible contagio del coronavirus, la gran afluencia de personas lo impidió, tanto en la concentración como en la marcha. Algunas de los consignas coreadas fueron: "Donald Trump es un criminal", "Ninguna persona es ilegal", "Papeles para todos", "Fuera racistas de nuestros barrios", "Vosotros racistas sois los terroristas" o "La ley de extranjería mata gente cada día", "Basta ya de violencia policial" y "Trump y Vox la misma mierda son".

Vídeo

Las imágenes de la manifestación de ayer vulneran claramente las normas para evitar la propagación del coronavirus, algo que sectores incluso de la izquierda han criticado. En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera también ha analizado esta situación. "Miles de personas se manifestaron en Madrid para protestar contra el racismo. Aquello parecía el día de Nochevieja. La distancia social era para bailar lentas en una discoteca", ha comenzado diciendo Herrera.

El comunicador ha recordado que la manifestación de Madrid "no tenía permiso" y que los convocantes eran el sindicato de manteros - "que manda huevos" - el sindicato de estudiantes y la comunidad negra africana. "Tenían autorización para doscientas personas. Fueron miles y pegaditos a lo 'sola y borracha'", ha dicho.

Herrera ha recordado que "la desigualdad racial en Estados Unidos existe" y ha arrojado datos. "La renta media de una familia blanca es de 70.000 euros y la de una negra, 40.000. La miseria explica a veces la delincuencia y es mayor entre la población negra. La exclusión social a veces es también peor. Hay que ver el problema en toda su extensión y buscar soluciones que probablemente no pasan por mandar el Ejército ni extender la idea de que la policía norteamericana es el Ku Klux Klan con placa. Este movimiento se ha convertido en una protesta global que a mí me da que no protesta contra el racismo, sino contra las policías de todo el mundo. La violencia de algunas imágenes apuntan hacia esa dirección", ha añadido.

HERRERA: "NINGÚN ENFERMERO DE PODEMOS HA SALIDO A DENUNCIAR"

El comunicador ha recordado que "estamos en pandemia". "En condiciones normales todo el mundo puede hacer el idiota como le plazca pero ahora no. Aquí montamos escenas ridículas como adultos arrodillados con el brazo en alto creyéndose Martin Luther King. Los mismos que han estado días insultando a los cayetanos por salir en Núñez de Balboa ahora callan como puertas. Ningún enfermero de Podemos ha salido a denunciar el riesgo para la población. El virus es muy contagioso en un cumpleaños de 20 personas, en Núñez de Balboa o en la marcha convocada por un imitador barato de Malcolm X", ha dicho Herrera.

Y ha terminado diciendo: "Los que crean que como el virus es muy progre se queda quieto, se equivoca. Vivimos en una era en la que hay causas supremas que parecen estar por encima de la salud y de la seguridad ciudadana. Es algo tremendo".