El mensaje de Herrera a Ábalos por su "insulto a la inteligencia" sobre los preocupantes datos de paro

La campaña electoral está siendo el eje de la actualidad esta semana, así que Carlos Herrera ha querido referirse a la quinta jornada de campaña y a cómo la está afrontando el Partido Socialista:

"Faltan 3 días de campaña electoral y aquí no canta victoria nadie, pero desde luego tampoco el Partido Socialista, que se pregunta si ha hecho daño a Pedro Sánchez la imagen del debate con la cabeza hacia abajo sin querer contestar a las preguntas muy directas que le hacía, por ejemplo, Casado. ¿Cuántos españoles pueden haberse asustado ayer definitivamente al comprobar que con los datos de octubre en la mano el paro crece ya como en el peor momento de la crisis? Volvemos a cifras del 2012 con muchos indicadores en caída, hombre, no caída libre pero sigue en caída el turismo, por ejemplo, ante la incertidumbre de los días que nos esperan. Con la guasa de los aranceles comerciales y la otra guasa del Brexit a la vuelta de la esquina. Bien el paro subió en octubre cerca de 100.000 personas; está subiendo casi el doble que el año pasado, casi el doble".

Durante su argumentación, Herrera hacía hincapié en lo preocupante de ciertos comportamientos del PSOE con respecto al empleo: "Preocúpense cuando el candidato socialista ignora el asunto del paro en su mitin de ese día, preocúpense el día en el que ha salido los datos de empleo y la portada del diario El País no hace ni una sola referencia a ese dato, preocúpense y preocúpense cuando teloneros de Sánchez como Adriana Lastra para desviar la atención empiezan a sacar el 'Facha, facha, facha'. Además el insulto a la inteligencia del votante, del ciudadano, por parte de algunos individuos tiene una dimensión tan cósmica qué, oiga, es para algo más que preocuparse. José Luis Ábalos, ministro de Fomento o no se conoce de qué, pero ministro, dice que hay muchas más inscripciones en los registros de desempleo lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Desde luego que el que no se consuela es porque no quiere. Está más que claro que hay más parados porque es que la gente se apunta sabiendo que se le va a dar trabajo", ha concluido irónicamente Herrera.