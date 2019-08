Médico y cantautor: "Los días en el hospital son largos y aburridos, por ello hay que llevar algo de fuera"

A Miguel Ángel Delgado le diagnosticaron con tan solo 8 años aplasia medular, una enfermedad por la que desaparecen las células encargadas de producir la sangre en la médula ósea. Sin embargo, esta enfermedad desapareció como por arte de magia y, de la misma forma, aquello le empujó lo suficiente como para querer estudiar medicina y trabajar en el mismo hospital donde había sido tratado: en la séptima planta del Hospital Materno Infantil de Granada.

Se especializó en pediatría en este centro y, aunque ahora mismo trabajo en Madrid, de vez en cuando se pasa por el hospital de Granada, pero no para ponerse los guantes, sino para afinar tu guitarra, coger la armónica y cantar. Además de ser pediatra, Delgado es cantautor: “La primera vez había tanteado ir a cantar para adultos, pero no me atrevía todavía a cantar en el hospital. Pero esa misma noche surgió espontáneamente el ir”. El médico ha calificado esa primera experiencia como “muy bonita y muy rara”.

Delgado tuvo la suerte de que se hizo una buena cobertura de prensa “porque conocía a un periodista. La noticia causó mucho revuelo”, ha contado en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. “Por suerte, en los hospitales de todo el país hay gente que va a hacer actividades, van músicos, payasos...”, ha añadido.

El cantautor ha descrito la música como un “lenguaje universal. Los días en el hospital, lo sé por experiencia, son largos y aburridos, por ello hay que llevar un poquito del mundo de fuera al hospital y yo creo que la música es un vehículo ideal. Fue gratificante volver renovado, reinventado y devolviendo algo”.

Sobre su canción 'Cuco' ha explicado que cuando era pequeño su madre le llamaba así: “Ella siempre me despertaba llamándome cuco”. Esta canción está dedicada a ella, a “esos despertares. Le compuse esta canción que habla un poco de las vivencias infantiles en los hospitales”.