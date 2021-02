Mario Esteban: “Lo más probable es que las protestas en Birmania no tengan demasiado recorrido”

Birmania o Myanmar, vuelve a estar controlada por los militares. El país asiático, fronterizo con China y Tailandia, no termina de conseguir una democracia. El golpe de Estado del pasado lunes ha sido como los de antes, pero la sociedad, ya no es la de antes.

Durante todo este fin de semana, los civiles han salido a las calles, aprovechando el restablecimiento de internet, para protestar. Es la mayor protesta desde 2007. De momento lo hacen de manera pacífica, pero los militares tienen claro que un proceso democrático sin su tutela, no es del todo posible.

Es un país paralizado, con su Gobierno intervenido, 160 arrestados entre ellos la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, una de las personas clave en la transición democrática y al mando del gobierno. Mario Esteban, es investigador principal del Real Instituto Elcano especializado en Asia-Pacífico asegura en Herrera en COPE, que “lo más probable es que las protestas en Birmania no tengan demasiado recorrido y me temo que el alcance va a ser limitado”.

La sociedad ha cambiado, pero el contexto económico no es propicio para que salgan adelante. “El país no está en una situación muy precaria, y por eso la gente no va a durar mucho en las calles”. El Ejército no reconocían los resultados del pasado noviembre y anunciaron este Golpe de Estado 5 días antes de llevarlo a cabo.

La población está temerosa de salir porque son conscientes de que el Ejército tiene poder para reprimirlas. Lo más probable es que el escenario se parezca al de Tailandia, un Ejército que tutela la transición democrática, esperando que haya un Gobierno a su gusto. El año que se ha dado en Birmania, es muy relativo.

Los vecinos del país, los limítrofes, tienen muchos intereses en Myanmar: “Es el centro entre EEUU y China y tiene una relevancia estratégica muy grande”. Y luego está Bangladesh que tiene preocupación porque tiene ciudadanos emigrados que no van a poder volver. Hay muchos actores con intereses en torno a lo que suceda y sin duda “se puede hacer la analogía de que Birmania en el Nuevo Oriente Medio”.

Que la Premio Nobel de la Paz Suu Kyi esté ahora en la cárcel, “es dramático porque evidencia una oportunidad democrática perdida”. Esteban se teme que no habrá solución a corto plazo. El potencial turístico del país era cada vez más importante y es también otro paso hacia atrás para ellos. Tiene un alto potencial de crecimiento, pero de momento, los que mandan han decidido que no sea así.