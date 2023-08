Mario Casas, en 'Herrera en COPE': ''Siempre tuve el sueño de dirigir a mi hermano''

El actor ha empezado contándonos parte de su infancia, en la que tuvo que mudarse con su familia, que anteriormente vivía en Galicia, a Cataluña:

WMis padres eran súper jóvenes y querían cambiar de vida, irse de donde vivían. Vivían en Los Mallos, en un pisito muy pequeñito, y mi madre quería un camino distinto para sus hijos. Se fueron a Lloret de Mar, a un piso también muy pequeño. Mi padre también en ese momento no tenía trabajo. Era ebanista, empezó a buscar trabajo y de ahí después acabaron en la periferia de Barcelona, pero fueron a buscarse la vida con sus hijos pequeños", indica.

Para iniciar su carrera como actor, Mario recibió el apoyo de sus padres. "Yo tenía 18 pero parecía más pequeño porque me desarrollé un poco más tarde. Yo estudiaba, pero no me sentía cómodo con lo que estaba haciendo en ese momento. Tenía otras inquietudes, que eran más artísticas, y mi madre me dijo cuando cumplí 18: ‘’¡Vete! ¡Prueba, inténtalo! ¡Vete a una escuela de interpretación en Madrid, que es donde está el meollo!. Prueba y ve qué pasa y si no sale bien vuelves. Nosotros te vamos a ayudar. Vemos qué haces, si sigues estudiando, buscas un trabajo, etc’’.

Mario se considera algo introvertido a veces. Algo que difícilmente casa el hecho de ser uno de los actores más conocidos de España, algo que provoca que muchas personas quieran formar parte de su entorno. Asegura que tuvo momentos en los que se descarilló. Por ello, asegura que es necesario tener alrededor gente que te quiera y tenga que decirte "tienes que ir con cuidado"

"Quería una película de calle, de barrio"

En 8 días estrena su primera película como director, 'Mi soledad tiene alas'. Explica el actor que "quería una película de calle, de barrio, que tiene frescura, que tiene raza y carisma y quería hacer algo así y así es como empecé. Quería hacer algo que hasta ahora no he podido hacer, y eso es escribir, hacer una peli y dirigir a mi hermano. Yo tenía esa cosa desde hace años, que era dirigir a mi hermano y regalarle el personaje que a mí me hubiese gustado hacer con su edad".

El estreno tendrá lugar el día 25 de Agosto y será la película con la que Mario Casas se estrena como director y co-guionista para contar su propia historia.