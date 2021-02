Mariano Barbacid: “Solo una de cada diez promesas farmacológicas prosperan”

Lo tiene muy claro: seguirá investigando hasta que se quede sin recursos o sin neuronas. Porque 71 años son pocos, cuando acaba de recibir una medalla por su trabajo y cuando empiezan a aflorar resultados prometedores de su investigación.

Es Mariano Barbacid, uno de los bioquímicos más prestigiosos del mundo y que fue director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. “Raramente la gente se fija en el causante de los tipos de cáncer, y esto cada vez es más importante”. Depende de la mutación, al paciente se le da un fármaco u otro, y por eso la quimioterapia ha sido siempre la medicina para todo, pero ahora la investigación ha avanzado, aunque no hay fármacos para todo. “La mayor parte de los fármacos desarrollados han fracasado”. La investigación del equipo de Barbacid, quiere destruir las mutaciones KRAS y dejar de fabricar fármacos para inhibirlos, porque el valor ético y moral de curar una enfermedad es muy grande”. Los tratamientos son caros, y solo un tercio de los pacientes realmente responde a las terapias. “La industria farmacéutica gasta mucho dinero e invierte mucho dinero, y la mayoría no sale adelante, una de cada diez promesas prosperan”. Aparte de todo esto, a Barbacid le gusta hablar de estrategias terapéuticas y no de medicamentos.

Algún día, no muy próximo, puede haber un fármaco realmente efectivo. “La esperanza no debe ni aumentar ni bajar los brazos”. Porque el avance es evidente, con terapias personalizadas, inmunoterapia. Esta última es el futuro y otro factor importante: “el dejar de fumar también ha salvado muchos cánceres de pulmón”. La detección temprana y la prevención son factores para minimizar el riesgo, pero nunca estaríamos libres de cáncer, “aunque hoy en día sabemos todos los errores de una célula tumoral, no sabemos aún cómo atajarlos. El cáncer no deja de ser un accidente”.

Sacando la bola de cristal, la ciencia en 50 años puede cambiar muchísimo, pero la probabilidad de que haya una vacuna para prevenir el cáncer es algo a lo que Barbacid responde con un rotundo “no”. Pero puede opinar distinto 50 años después. “Lo que puedo asegurar es que si no seguimos investigando, no avanzaremos, y eso lo tienen que saber los ciudadanos y los gobernantes.”

A día de hoy los pacientes de cáncer no son prioritarios en la vacuna del coronavirus y al doctor le parece lógico que deberían ser prioritarios, “no solo los enfermos de cáncer sino con cualquier patología.”. Erradicar el virus siempre es más fácil si lo comparamos con erradicar el cáncer, y la curación es más fácil, porque tiene mucha importancia la prevención. No puede mojarse con el futuro, pero asegura, que andando se hace el camino.