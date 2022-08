María Lo, ganadora de MasterChef, y el plato de comida con el que todavía sufre: "No me lo recuerdes"

A todos los amantes de la cocina y de los fogones se les atraganta un plato. A veces dos, pero, en general, siempre hay algo que nunca termina de salir bien o de convencer a tus comensales. A la flamante ganadora de la décima edición de MasterChef, María Lo, también. Y es que, a pesar de haber conseguido superar a todos sus compañeros en las diferentes fases del concurso culinario, hay uno concretamente con el que todavía no ha podido. Aunque, también hay que decirlo, no todos los chefs profesionales son perfectos. Ni siquiera Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera o Jordi Cruz, los que fueron los jurados de este programa televisivo.

“No me lo recuerdes”, exclamaba María Lo cuando Alberto Herrera, otro fuera de serie en los fogones y al que se ha enfrentado en varias ocasiones con su padre por ver quién cocinaba mejor, le preguntó por ese plato maldito para ella. “¿Qué te pasa con el suflé, María?” Y es que a la concursante chiclanera nunca le ha salido bien preparar un suflé. “Es una receta sencilla a simple vista, que tiene pocos ingredientes, pero tiene mucha técnica. Entonces, si en un paso de la técnica lo haces mal, no hay manera de comérselo”. Tal fue el ‘trauma’ que sufrió María Lo por el suflé que no ha vuelto a preparar uno después de lo ocurrido en el programa: “Lo tengo en la lista de cosas por hacer, pero haré una versión 2.0”.

La joven cocinera lo tenía claro desde muy pequeña. Quería dedicarse a la cocina. Todo gracias a la influencia de su padre, que le enseñó todo lo que sabe, además de lo aprendido en MasterChef, claro está. “Me parece que es un arte, que enamora a todo el mundo y explora todos los sentidos”. Además, ha hablado sobre sus próximos proyectos, donde se espera que abra ese ansiado restaurante al que pretende llamarlo ‘Salitre’, en honor a la cultura gaditana. “Todavía no sé el lugar, pero, de momento, seguiré formándome en el curso que me ha dado el programa al ganar”. Eso sí, abre la puerta a un proyecto futuro muy cercano: “En Barcelona puede que hagamos algo”.