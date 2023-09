Ya somos oficialmente 8.000 millones de personas en todo el mundo y prácticamente 7.500 millones comemos carne. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has consumido este producto esta semana? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Lo cierto es que los expertos ya han comenzado a preocuparse: al ser cada vez más, los recursos comienzan a no ser suficientes. En unos años, los recursos no serán bastantes para abastecernos a todos.

Es por ello que cada día se conocen más alternativas a este problema como, por ejemplo, la carne creada en laboratorio a partir de células de animales. Ya en Singapur o Estados Unidos hay piezas de pollo creadas de esta forma. Incluso el famoso chef español José Andrés, uno de los buques insignia de la gastronomía mundial, la vende en uno de sus restaurantes.

María Dolores Marrodán, bióloga y antropóloga nutricional, se ha pasado este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar de este asunto. Al frente de un grupo de investigación, la experta estudia cómo afecta la alimentación del ser humano. "Estudiamos nutrición humana, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también de la propia promoción de la salud". Así las cosas, y para contextualizar, ha asegurado que la evolución geográfica de la población es, de momento, imparable. "Ten en cuenta que en neolítico éramos 300 millones. En 1930 3000 millones. En el 2000 éramos 6000 millones y ahora 8000", ha asegurado.

Con esto, ha subrayado que no solo asusta el número, sino también "la progresión". De momento, ha dicho "tenemos un planeta que es finito, que tiene unos límites". Por ello, no solo cree que es grave desde el punto de vista de abastecimiento, sino también de la sostenibilidad. Reproduce el audio en la parte superior para escuchar la entrevista completa.