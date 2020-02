Comienza la entrevista con la primera catedrática de Medicina de España cantando su canción favorita de Serrat. Aprecia la música y aunque tararea, no le gustaría dedicarse a la música. Y es que ella dice "que el que estudia medicina, solo sabe de medicina, y lo primero que tiene que conocer es a las personas". Para ella es importante que se conozca al paciente porque si no, "no podrá curarla de una manera integral".

María Castellano ha sido una mujer luchadora y pionera sin saberlo. No era muy consciente, cuando de niña, desde un pueblo de Jaén, decidiría estudiar Medicina.

Ella aprendió en la escuela rural, primero en un cortijo sin luz ni agua corriente, con un profesor que les daba clase a ella y otros 15 niños. Era muy curiosa, buena estudiante, y le fascinaba ver a su padre cuidando a los animales. Le interesó la anatomía, el cuidado, la medicina...

Quién iba a decir, que esa niña sería la primera catedrática de Medicina de España, y la segunda en pasar a formar parte de la Real Academia de Medicina. Además es una avanzada en Medicina Forense. Pero todo esto, como les digo, lo hizo sin darse cuenta, sin alardes, con talento y vocación. Una mujer que presume de feminizar sus equipos "me di cuenta de que en mi mundo los hombres tenían más facilidad para llegar a algunos cargos, por eso les decía que en igualdad de méritos, prefería una mujer porque no había sido hasta ese momento asi".

La medicina ha cambiado, pero "los profesionales actualmente se enfrentan a la incertidumbre sobre todo a nivel económico y social". Reconoce Castellano que en su época se esforzaban pero sabían que poco a poco se llegaba a donde se elegía.

Ha sido pionera en cosas como las pruebas de paternidad: "aprendí en Bélgica y volví a España para poner en marcha un laboratorio en Granada con los marcadores que se utilizaban en el resto de Europa". También es pionera en el estudio de la violencia contra la mujer "se veía venir el cambio". En parte la cultura es la que lo ha permitido, y asegura que la mujer "se fue dando cuenta de sus derechos". Lo que la doctora destaca es que hay que conocer al agresor, previene sobre varios tipos de agresores, y afirma que hay que aspirar a que la mujer denuncie y los médicos actuen: "las víctimas de violencia consultan mucho en la atención primaria problemas de sueño, nervios, y los médicos deben intuir y confirmar una posible situación de violencia e intervenir".

Por último una recomendación a aquellos que se automedican, guiño guiño, al médico de Herrera en COPE, que empieza por "H" y termina por "errera"... dice Castellano que "deberíamos recurrir al medio natural de contar las cosas que nos pasan, y tomar menos pastillas". Ahora a ver si Herrera hace caso, o pedirá un vaso de agua para que pase mejor el analgésico de turno.