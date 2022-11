María Castellano, en 'Herrera en COPE': “La ciencia forense en España no tiene nada que envidiar a la europea"

María Castellano fue la primera mujer en ganar las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía de Médicos Forenses y, también la primera en ordenar que no se podía tocar la escena de un crimen hasta que no fuese analizada por los forenses. Explica como fueron sus primeros casos: “Cuando se descubría un cadáver, se daba aviso a la policía o la guardia civil, dependiendo del lugar donde fuese y aparecían los que estaban más cerca”. “Pero en aquellos tiempos, la formación era incompleta, no había lo que llamamos ahora protocolos, entonces eran comportamientos improvisados”. “Desde siempre los crímenes se han investigados y se hacía con los recursos que había en cada época. Los avances científicos facilitaron mucho las investigaciones”.

La historia de María comienza en Jaén, fue una persona que siempre estuvo interesada por la medicina, ella misma explica: “Me llamaba la atención todo lo que había a mi alrededor, como niños, jugábamos con los pájaros, los insectos, ...”. “Mi padre era muy inteligente y cuidaba de todos los animales que tenía, los trataba cuando estaban enfermos y eso me sorprendía mucho, porque el no había estudiado eso”. “Siempre me interesaba mucho como eran las personas, como está estructurada la mente humana, como funciona, por qué determinadas conductas”.

En 1978 ingresa en la policía como médico forense, en un equipo de hombres. María dice: “Mi caso, la verdad es que cada vez me doy más cuenta de que fue una especie de proceso natural paralelo a la transición que se estaba produciendo en España”. “Era una cultura muy patriarcal”. “Pero, progresivamente íbamos participando”. También fue pionera en ser la primera catedrática de medicina y primera forense en basar su trabajo contra la lucha de género. Contra la ley sí es si, dice: “Siempre hemos explicado en medicina legal todo aquello que teniendo una base medica o biológica, todo está regulado bajo una ley”. “Hasta ahora siempre se ha tenido muy claro lo que es un delito, pero ahora te vas a un delito sexual y ya tienes que dividir entre agresión sexual y violación, las conductas podrían ser las mismas”. “Con esta ley se ha tenido la intención de castigar más y mejor, pero está permitiendo que se rebaje la pena a algunos agresores, eso no es bueno”. “Se están aprobando muchas leyes sin un procedimiento ni una opinión a quienes les afectan y luego todos son críticas”.