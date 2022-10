Manuel Pérez-Sala: "Un Gobierno no puede pretender que todas las instituciones estén a su servicio"

Está claro que a los empresarios les preocupan los problemas de la sociedad y así lo han demostrado con su última nota de este pasado lunes, En defensa de las instituciones y de la libre empresa, en la que se hace un alegato a favor de las instituciones y la libre empresa, donde recordaba al Gobierno el deber de proteger las libertades, el nivel del desarrollo y bienestar de un país, que está directamente relacionado con la calidad de las instituciones. Además, en el comunicado lamentaba la constante injerencia que desde el Gobierno de la Nación se viene ejerciendo sobre mucha institución. Por este motivo, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios para hablar sobre esta notia informativa. El protagonista de la entrevista ha querido dejar claro desde un primer momento lo que significa esta entidad: "El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento al servicio de la sociedad. Aunque somos empresarios no somos ningún agente social, no representamos intereses sociales. Reflexionamos como centro de pensamiento con relación a los problemas económicos que tiene la sociedad y a cuáles serían las soluciones más adecuadas".

"Las injerencias del Gobierno en las instituciones han sido continuas", respondía Manuel Pérez-Sala, ante la pregunta de Carlos Herrera haciendo referencia al último parrafo de la nota sobre las injerencias del Ejecutivo. "Podemos empezar por el nombramiento del Fiscal General del Estado, que es algo absolutamente inusual y, que además, confiere a un órgano que debe ser independiente un carácter político. Pasamos por el nombramiento del responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas, del INE, la sustitución de la persona a cargo del CNI y los intentos que se han llevado a cabo de intervenir en la opinión y en los trabajos que deben ser por su propia naturaleza independientes que realizan la IREF o el Banco de España. Es decir, el proceso de injerencia ha sido permanente durante todos estos años", enumeraba y criticaba a la vez el presidente del Círculo de Empresarios.

"Si nuestro Gobierno se ocupa de otras cosas es nuestro deber denunciarlo. Un Gobierno no puede pretender que todas las instituciones estén a su servicio", declaraba tajantemente, asegurando que lo que opinase el Ejecutivo sobre las declaraciones del Círculo de Empresarios no les preocupaba. "En ocasiones el Gobierno trata de victimizar a una serie de grupos y hacerlos responsables de los acontecimientos económicos que no controlan", explicaba, añadiendo que "si se ataca a los empresarios, se ataca el crecimiento económico y la prosperidad, con lo cual creo que es un gran error que no debería hacerlo", argumentaba.

La estrategia fiscal del Gobierno

Manuel Pérez-Sala también ha analizado la política fiscal que quieren implementar desde el Gobierno, sobre todo la parte que hace referencia al Impuesto de Sociedades: "Muchas compañías al finalizar el ejercicio económico tienen que solicitar cuantiosas devoluciones. Esto es una anomalía en el ejercicio de la actividad empresarial. El Estado debería recaudar como socio el 25% de todas las sociedades, el dinero que le corresponda, cuando la sociedad obtenga sus beneficios. Pero no solo es el Impuesto de Sociedades, son muchos los impuestos que se deciden y se gestionan con voracidad recaudatoria, sin ninguna intención de que sean instrumentos de alguna manera independientes, neutros y que favorezcan tanto el sostenimiento del Estado como el sostenimiento del crecimiento de las actividades económicas", explicaba el presidente del Círculo de Empresarios.

"Nosotros como institución y como centro de pensamiento, no solo representamos a todas las empresas -grandes o pequeñas- sino al conjunto de la sociedad. Y, dentro de nuestros socios y los debates que tratamos, tenemos iniciativas (...) Y nuestra vida está en las pequeñas empresas medianas, en esas empresas con empresarios que todas las mañanas tienen que luchar por llevar al mercado sus productos y servicios, construir sus actividades de forma honesta y hacer lo que pueden contra una imagen, que como empresarios, les desprestigia", señalaba el presidente, añadiendo que lo único que piden es respeto por sus actividades.