Macarena Olona, en COPE: "Hubo filtraciones a medios de comunicación que identifiqué como internas"

Macarena Olona ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar todas las informaciones que durante estos días se han publicado sobre ella, su futuro, su enfermedad y hasta sobre el Camino de Santiago que ha recorrido. "Afortunadamente y a pesar de los momentos angustiosos iniciales", como ella misma ha indicado, de la enfermedad que la apartó de la política, lo que finalmente resultó estar relacionado con la tiroides, se encuentra "muy bien".

Las palabras de Santiago Abascal sobre Olona

Carlos Herrera ha querido preguntarle a Macarena Olona por las palabras que pronunció Santiago Abascal sobre ella y su enfermedad, donde el líder de Vox aseguraba que se alegraba de su pronta recuperación. Unas declaraciones en las que Herrera ha querido plantearle a Olona si no veía cierto tono con "guasa".

"Cualquier cosa que diga Santiago sobre mí estará llena de cariño", ha dicho una convencida Macarena Olona. "Entiendo que se alegre como cualquier persona que me quiera. Celebro que Santi se alegre de que mi familia y yo estemos bien", ha remarcado, queriendo disipar cualquier duda sobre un posible enfrentamiento con Abascal.

¿Vuelve Macarena Olona a la política?

Es la pregunta que sus seguidores y los votantes de Vox se hacen, y la que ha formulado Carlos Herrera. ¿Ha tomado ya una decisión Olona con respecto a su futuro profesional? "Sí", ha confirmado Macarena. Aunque no ha querido avanzar, al menos de forma clara, cuáles son sus planes: "Seguro que me entiendes", se ha excusado para explicar que consider que "la primera persona con la que tengo que hablar es con Santi. Quedamos emplazados a vernos en persona en septiembre".

"Mi corazón está donde siempre ha estado, al lado de los millones de votantes de Vox que aman a España", ha querido insistir una Olona que ha querido hablar de la cuestión sobre su afiliación o no al partido, en respuesta a la afirmación en la que Abascal deba por sentado que ya no se encontraba afiliada al partido: "A partir de ahí, la cuestión de la afiliación o no, me sorprende que haya entrado el debate, porque es uno de los datos especialmente protegidos en España", se ha quejado Macarena en COPE.

Aun así, ha confirmado a Carlos Herrera que solicitó su baja como afiliada del paritdo, aunque ha querido dejar claro que no existe impedimento legal para que un abogado del estado esté afiliado a una formación política, como dio a entender Santiago Abascal en una reciente entrevista. por el que solicité mi baja en Vox.

Los caminos de Macarena y los de Vox

"La posibilidad de volver al parlamento andaluz es nula. Renuncié al escaño y es irrevocable. Quiero decir una cosa, si mi vuelta a la política en activo se produjese", ha querido enfatizar, aunque no quiera desvelar la decisión que ha tomado, "es inviable hacerlo de una manera que no sea que Andalucía pueda sentirse abandonada". Y es que Olona ha insistido en que para ella "volver a la política tiene que pasar por Andalucía", a pesar de haber descartado una vuelta al parlamento regional, tras haber renunciado al escaño.

Otro de los temas por los que ha preguntado Herrera ha sido por la campaña que se vivió en Andalucía, por cómo se había organizado y las diferencias con el partido. "Lo que sucedió fue un inmenso fracaso de expectativa", ha analizado la que fuera líder de la formación. "Ahí puedes entrar en el detalle de si fue acertado llevara una candidata que no era de la tierra. Yo intenté dar lo mejor de mi misma. Solamente incrementaron sus apoyos dos partidos políticos. La derecha copa por completo el parlamento andaluz. El gobierno de Juanma Moreno es una gran noticia para España. Mi mano como líder de Vox estaba tendida, porque deseaba los aciertos del gobierno de Juanma", le ha llegado a confesar Macarena a Herrera.

"Tenemos a un presidente con mayoría absoluta porque los andaluces han decidido darle este inmenso cheque en blanco. Hasta que no demuestre lo contrario [Juanma Moreno] hay que aprovechar esa actitud de consenso. No se puede vivir en una España de trincheras", ha defendido.

Las causas del "fracaso"

Ignacio Camacho le ha preguntado por el análisis que se ha hecho en la formación sobre lo que Olona ha calificado como "fracaso", es decir, el resultado de las elecciones andaluzas. "Hubo filtraciones a medios de comunicación que identifiqué como filtraciones internas. Vox es un partido muy predecible, es uno de nuestros rasgos. Mi lealtad no depende de cómo se comporten otros", ha llegado a apuntar Macarena Olona.

Paco Rosell, por su parte, ha querido preguntar por la posibilidad de que Macarena Olona llegua a crear y liderar una nueva formación política, al margen de Vox: "He pedido una excedencia en la abogacía del estado hasta el mes de diciembre, para caminar y escuchar. En este camino he tenido oportunidad de conocer a personas que han estado muy cerca de nuestro partido y que se han desencontrado con Vox. Si retornase a Vox a primera línea política", ha asegurado que trabajaría en volver a integrar a quien se haya sentido decepcionado con la formación.

"¿No es más fácil decir que quiere volver?", le ha terminado por plantear Carlos Herrera, ante lo que Macarena Olona, ha vuelto a insistir: "Intento ser muy respetuosa con quien había quedado que hablaríamos en septiembre. Aquí no hay un reto a Santiago Abascal".