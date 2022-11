Luján Argüelles, en 'Herrera en COPE': “Hay que disfrutar de lo que le pase a uno sin pensar si es justo o no"

En la década del 2010 Luján se convirtió en una referente de la televisión con distintos programas como “Granjero busca esposa”, “¿Quién quiere casarse con mi hijo?”, y concursos como los de “Password” entre otros. Redactar este libro, no era el plan inicial, pero llega un momento donde le proponen escribir sobre ella misma, así lo explica: “Tu vida profesional no va por donde quieres, llegas a una edad, tienes que hacer balance y entonces pones en la mesa cosas que antes nunca hubieras puesto”. “Hay un momento donde te das cuenta de que cuando nacemos, nos cuentan como es la vida, nos enseñan como es la vida”. “Nos dicen lo bueno, lo malo, lo que está bien o lo que está mal y construimos nuestro propio libro de la ley, y, con ese libro de la ley te autojuzgas”. “Entonces llega un momento donde dices, no, yo voy a escribir mi propio libro y yo decidiré si tengo que juzgarme o no tengo que juzgarme”.

En este libro, Luján cuenta la enfermedad que pasó con 17 años: “Heridas tenemos todos y yo he tenido la sensación que tenía que ser honesta en este libro”. “Entonces, al final, hay que levantar las alfombras y sacudir el polvo”. “Estuve 4 años y medio con una enfermedad brutal, la anorexia”. “Pero sí es verdad que me di cuenta de que a través de mi cuerpo, controlaba mi entorno”. Esta circunstancia no le impidió viajar a Madrid para realizar sus estudios universitarios.

También ha tenido tiempo para recordar uno de los programas que más feliz la hicieron, "Password": “Es un formato muy bueno porque nosotros grabábamos sin cesar un programa tras otro para reducir costes y eso te permitía volar, te permitía hacer lo que te diese la gana”. “Ahora vuelve a Antena 3, todo el mundo me pregunta si quiero o si me han llamado, no me han llamado pero claro que quiero”.

Actualmente, presenta un programa en Netflix, “¿A quién le gusta mi follower?”, explica para 'Herrera en COPE' cual es el contenido del mismo y cómo comenzó todo: “Empecé a escribirlo en 2018, cuando no estaba bien y me dijeron dos compañeros que era una tontería que lo dejase”. “Lo retomé en 2020 y me reuní con Netflix y es como un "¿Quien quiere casarse con mi hijo?" pero a través de las redes sociales”. Luján es una persona positiva y feliz que directamente le hace una pregunta al miedo: “¿No te cansas de estar ahí sentado viendo como no te hago caso?”.