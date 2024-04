Luis Zahera y su papel en 'Pájaros': “Por fin me han dejado hacer un personaje agradable”

Luis Zahera ha dado un pequeño golpe de timón a su carrera. Después de papeles duros y dramáticos, en 'Pájaros' interpreta a Mario, un hombre serio, desvalido y muy educado, que pide a Colombo (interpretado por Javier Gutiérrez) para que le lleve a la Costa Brava a ver grullas; una vez allí, le convence que de que las aves han variado su rumbo migratorio hacia el delta del Danubio, en Rumanía y necesita llegar hasta allí, aunque no le cuenta el motivo verdadero. Pero Colombo siempre necesita dinero.

Zahera ha reconocido que los dos personajes son “son un poco prendas, dos perdedores, cobardes e inadaptados. Colombo quiere recuperar algo que pedió y yo, también. La película está a medio camino entre la comedia y el drama y va sobre la amistad que van tejiendo los dos personajes”.

Para el actor gallego, 'Pájaros' ha sido “una maravilla de experiencia por dejarme hacer un personaje agradable, por fin... Mi sobrino Mateo, cuando me venía a Madrid, seimpre me preguntaba cuántos personas iba a matar en mi próxima serie o película”

“A esta película le tengo un cariño especial porque es un viaje especial de dos personas que quieren recuperar una serie de cosas y hacen también un viaje interior para lograrlo”, ha explicado Zahera a Alberto Herrera.

Sobre la fama, Luis ha reconocido que “es lo que llevo peor... antes me escaqueaba mejor. También soy muy autoexigente. Ahora te ves más y te machacas más. Peris Mencheta me recomendó no verme mucho”.

Por último, Luis ha recordado a su madre, que era “maravillosa, de esa gente de antes que solo vivió para sus hijos. No viajó y solo queria estar contigo... ella era una loca de las matemáticas, te hacías las cuentas a toda velocidad y llevaba las cuentas de varias tiendas. Ella cogía un fajo de billetes, nosotros recortábamos uno igual en papel cebolla y siempre nos acababa pillando”.